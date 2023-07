Sergio Domingo Álvarez: "Sumar es un logro histórico que no se había dado desde que comenzase la democracia"

Sergio Domingo Álvarez del Moral (Córdoba, 1982) es el cabeza de lista al Senado por Córdoba de la coalición de izquierdas, Sumar. En una entrevista concedida a El Día, Álvarez del Moral hace un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a las urnas el próximo 23 de julio para "no perder derechos" y vaticina que tras el recuento de votos habrá unos resultados "progresistas".

-¿Cómo afronta está posición de cabeza de lista de Sumar para la Cámara Alta?

-Con mucho trabajo y mucha ilusión por conseguir nuestros objetivos y para trabajar por mi tierra, por Andalucía. El Senado es un órgano muy importante porque todas las leyes pasan por ahí.

-¿Qué quiere Sumar para Córdoba en el Senado?

-Córdoba tiene más de 10.000 jóvenes que han abandonado la provincia por falta de trabajo y falta de oportunidades, nosotros lo que queremos es aprobar una ley que se va a llamar Ley de Herencia Universal -20.000 euros para los jóvenes que cumplan 18 años que se trasferirá cuando cumplan los 23- para que estos jóvenes no tengan que marcharse, que puedan seguir estudiando o tengan la opción de poder estudiar una oposición o estudios superiores y seguir desarrollándose. La mayoría de la provincia es gente trabajadora y muchos no tienen la oportunidad. Queremos que el futuro cordobés se quede aquí en nuestra tierra.

-A lo largo de la campaña eloctoral para este 23-J, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ya ha anunciado algunas medidas de carácter social ¿Cuáles son los ejes más importantes?

-El tiempo de jubilación de las trabajadoras de ayuda a domicilio será a los 60 años, no se pueden jubilar con 72 años, porque la persona que está cuidando tiene que tener cuidados dignos. También la subida del salario mínimo interprofesional en las pensiones, cuando el Partido Popular lo que quiere es derogar esa ley. Y también queremos centrarnos en el derecho de la libertad del trabajo para que todas las personas puedan disfrutar de sus familias, que trabajen para vivir no vivan para trabajar. También queremos conseguir que la jornada laboral sea de 32 horas o que los trabajadores tengan un horario de salida mínima a las seis de la tarde.

-¿Cree que la unión de las izquierdas es determinante para lograr buenos resultados?

-Esto es un logro histórico que no se había dado desde que comenzase la democracia. Todas las fuerzas de izquierdas nos juntamos para poder trabajar y no tener divisiones. Tenemos la misma idea, queremos trabajar para mejorar la vida de las personas, para dignificar nuestra tierra, y la mejor forma es unirnos, de manera separada no íbamos a conseguirlo nunca. Queremos una sociedad ecológica, feminista, progresista y la mejor forma es juntarnos.

-¿Qué se juega la sociedad española en los próximos comicios?

-Un progreso. Si queremos que sigan subiendo nuestras pensiones, que el Salario Mínimo Interprofesional europeo llegue a los 1.500 euros, si queremos una sanidad pública y universal, si queremos tener libertad de expresión y no volver al franquismo donde nos digan la música, el teatro o las películas que tenemos que ver... Si consigue gobernar la derecha y extrema derecha tendremos un retroceso.

-La abstención electoral se suele achacar al votante de izquierdas ¿Confía en que no se de esta tendencia en las próximas elecciones?, ¿por que es importante acudir a votar?

-No nos podemos permitir el hecho de retroceder 70 años atrás, tenemos que ir por nuestros mayores, que lucharon mucho por la libertad. No ir a votar hace que perdamos todos esos derechos.