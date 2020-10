Podemos e IU alertan de la situación de la barriada de Santa Cruz en Córdoba, con 25 positivos y un ingresado

Los portavoces de los grupos municipales de Podemos Córdoba e IU Córdoba, Cristina Pedrajas y Pedro García, respectivamente, han alertado de la situación de la barriada de Santa Cruz, zona en la que "se han disparado los casos y no tenemos datos oficiales". Aún así, Pedrajas ha afirmado que tienen conocimiento, a través de los propios vecinos, de "25 enfermos y un ingresado de 47 años" en la barriada.

Con estas cifras, la portavoz de la formación morada han recalcado que Santa Cruz, con una población que no alcanza los 700 habitantes, "tiene una incidencia de 5.000 casos por cada 100.000 habitantes", mientras que las autoridades sanitarias han fijado el límite para considerar la aplicación de medidas en 500 casos por cada 100.000 habitantes. Además, Pedrajas ha indicado que la mitad de los residente en Santa Cruz son jubilados.

Así, Pedrajas ha manifestado que los vecinos trasladan que "su situación es especialmente preocupante", sobre todo por el desconocimiento existente en cuanto al número de asintomáticos. Por ello, los vecinos "piden que se tomen medidas urgentes", para lo cual han realizado algunas propuestas que les ayuden a paliar la situación.

Entre ellas, han destacado la petición del cierre de la barriada para evitar desplazamientos y la propagación de los contagios, además del cierre del colegio. A ello se suma la urgencia de incorporación de personal médico, ya que Pedrajas ha asegurado que "hay una médica por las mañanas que atiende las llamadas y hace visitas a domicilio", con lo que se encuentra "absolutamente desbordada" para dar cobertura a las necesidades sanitarias de Santa Cruz.

Además, los vecinos han conseguido llegar a un acuerdo con Sadeco para ayudar "a aquellas personas que no pueden sacar la basura por sus propios medios", por lo que los trabajadores harán una recogida "puerta por puerta" para facilitar que todos los hogares puedan deshacerse de sus residuos.

Por su parte, García ha hecho hincapié en que "es una barriada de Córdoba como cualquier otra", mientras que ha criticado que "ni siquiera la ha visitado el gobierno municipal, ha ignorado la barriada por completo". A su vez, ha declarado que se trata de "una población muy pequeña" en la que incluso "el personal de ayuda a domicilio ha dado positivos".

García ha indicado que "es una situación lo bastante grave" como para que el Ayuntamiento "se preocupe y se ocupe" de ella. En este sentido, ha incidido en que la delegada del gobierno municipal en la barriada "está fuera de la realidad" y, por lo tanto, no se están tomando medidas.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha respondido a estas declaraciones de ambos portavoces asegurando que "no tenemos datos por barrio y la delegada no me ha dicho nada", por lo que no puede intervenir en la situación.