Quesos variados, vinos de Montilla-Moriles y jamón de Los Pedroches: las recomendaciones gourmet para la Navidad en Córdoba

Se acercan las grandes citas navideñas y son muchos los cordobeses que están ultimando los detalles para tenerlo todo preparado. A pocos días de la esperada Nochebuena y la posterior Nochevieja, mercados y tiendas de alimentación están hasta arriba de clientes. Todos buscan hacerse con esos exquisitos productos que dejen con la boca abierta y el estómago lleno a sus amigos y familiares.

Y precisamente, en esa ardua labor de preparar la mejor mesa navideña, la gastronomía de la provincia de Córdoba es la mejor aliada. No hay comida abundante y copiosa sin unos buenos entrantes y ni mucho menos hay Navidad sin esos productos que son indispensables en toda mesa navideña: el jamón, el queso y el vino. El tridente de la felicidad gastronómica para muchos y los más presentes en estas fechas tan señaladas.

No hace falta salir de Córdoba para encontrar estos alimentos con la máxima calidad. Al menos así lo aseguran los expertos y vendedores de estos productos que en el mes de diciembre se están encontrando con largas colas a las puertas de sus negocios y decenas de pedidos diarios. Empezando por el jamón, de lo más deseado cada Navidad, siempre que se pueda optar a la máxima calidad, mucho mejor. Sin embargo, y más en estas fechas en las que toca rascarse tanto el bolsillo, los de cebo de campo del Valle de Los Pedroches son los más demandados por los cordobeses dada su "buena calidad-precio".

Así lo confirman en Jamones La encina (plaza de Costa Sol), especialistas jamoneros de Villanueva de Córdoba. La encargada de esta tienda que lleva nueve años abierta en pleno corazón de Ciudad Jardín, María del Mar Alcalá, asegura que lo que más se llevan los clientes son "jamones cortados de cebo de campo", eso sí, enteros "cada vez se compran menos porque prefieren la comodidad de tenerlo loncheado y listo para servir".

"Se está notando más este mes de diciembre que el del año pasado. Los precios se han mantenido y como siempre hay muchos que dejan las compras para el final por si hay ofertas. Al final, para estas fechas la gente no escatima, un día es un día", explica María del Mar sobre el nivel de venta de jamones este año, que no se está viendo afectado porque "la inflación de un año para otro no se está notando", asegura.

Pero no todo es jamón, pues el queso es otro de los indispensables en cualquier comida o cena navideña. Uno de los negocios que comercializa con este producto más reconocidos de la capital cordobesa es Casa Daniele (Pasaje José Manuel Rodríguez López, 9). Allí, Esther Alfaro y Raúl Ruiz, quienes regentan la tienda especializada, ya están manos a la obra preparando el plato estrella de estas fiestas: las bandejas de con ochos tipos de quesos diferentes ya cortados. Es, sin duda, lo más buscado cada Navidad -suelen vender unas 300- y la gran recomendación de Raúl para estas fiestas.

Si en algo insisten desde Casas Daniele es en apostar por "una variedad de quesos" en las mesas navideñas para sorprender a los familiares y amigos. "A los clientes les decimos que no sigan con el mismo queso de todo el año y que compren uno especial. Lo mejor es poner un poco de varios, comprar cuñas de distintos para tener variedad sin exceso", explica el experto quesero, quien sugiere como novedad de este año el rulo de cabra con arándanos que traen desde Huesca y que es "de los más pedidos".

Aunque la variedad nacional e internacional con quesos como el taleggio, el azul Stilton de Reino Unido o el emmental son muy solicitados en estas fechas, Raúl Ruiz asegura que los de la provincia son una apuesta segura. Por ejemplo, de los más originales y queridos es el Emborrachao de Córdoba, un queso azul cilíndrico del Valle de los Pedroches pinchado con una botella de Pedro Ximénez durante 20 días que aporta, mediante esta técnica popular francesa, todo el sabor al queso con su toque 100% cordobés.

Eso sí, para disfrutar de un buen queso también tocará rascarse algo más el bolsillo que en la Navidad de 2022. Como lamenta Esther, "la leche ha subido de precio y fluctúa mucha", lo que ha provocado una subida cercana al 40% de sus valor con respecto al año pasado. Al menos la inflación no parece verse reflejada en los vinos, la bebida estrella de toda comida navideña. En la vinoteca Tierra de Vinos (Avenida de Manolete, 8), la gerente del negocio, Carmen María Requena, subraya que "este año los bodegueros han sido buenos y se mantienen unos precios asequibles".

Lo que recomienda Carmen María para sorprender a familiares y amigos en esta Navidad son todo vinos de la tierra. En especial dos blancos jóvenes que han llegado este 2023 como novedad. Uno de ellos es el Oh! de Bodegas Robles con base de espumoso, fresco y que tiene restos de carbónico, como describe la enóloga. "Va genial con entrantes como queso, jamón y también marisco", señala Carmen, quien también destaca el Cuestablanca de Lagar Blanco: "cosecha de 2023, con toques afrutados, acidez en boca e ideal para entrantes e incluso para un primer plato de sopa o pescado".

Para los amantes del vermú, la gerente de Tierra de Vinos sugiere el de la Cooperativa La Aurora, el de bodegas Alvear y el Flamenco de Cabriñana; aunque el que está siendo todo un pelotazo es el de Bodegas Robles porque en la receta de su vermú colabora un Paco Morales que está de moda tras haber ganado para su restaurante Noor su tercera estrella Michelín. Y para terminar la cena, como comenta Carmen, "el mejor brindis, siempre con cualquier vino dulce Pedro Ximénez".