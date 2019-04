La gestora de patrimonio Eva Delgado y el historiador del arte Enrique Garrido son los creadores, junto con el promotor del proyecto y el rector de la iglesia del Juramento, Fernando Cruz Conde, del Centro de Interpretación de San Rafael, en el que se muestra buena parte del patrimonio que hay en torno al Custodio “y con el que se busca contextualizar su figura en Córdoba”, relata Garrido.

–¿Qué puede aportarle este espacio museístico a Córdoba, una ciudad en la que la imagen San Rafael está por todas partes?

–Enrique Garrido (E. G.): Ese es a lo mejor el problema, que Córdoba es una ciudad con tantísimo patrimonio y tantísima historia que muchas veces lo tenemos delante de la vista y no lo vemos. Lo que aporta el centro de interpretación del Juramento de San Rafael es algo así como una parada en el camino. El cordobés está muy acostumbrado a tener a San Rafael presente allá donde va y la idea era redescubrir lo que es San Rafael para Córdoba. Redescubrir la aparición de San Rafael a Roelas, la importancia de los Santos Mártires y su vinculación con San Rafael y, sobre todo, el templo del Juramento.

–En la presentación del centro hablaban de que es un proyecto en el que esperan la participación de la gente.

–E. G.: Desde el punto de vista histórico esperamos que el cordobés del siglo XXI nos diga cómo vive a San Rafael. Hemos documentado cómo lo ha vivido el cordobés desde mediados del XVII a nuestra época y qué ha aportado San Rafael a Córdoba y Córdoba a San Rafael, y queremos ver un poco cuál es esa relación a día de hoy.

–Eva Delgado (E. D.): Yo creo que el centro se ha abierto en un momento muy interesante para cuestionarnos nuestro patrimonio, que es un legado que recibimos y que también tenemos que transmitir a las generaciones que vienen; es un momento muy importante para cuestionarnos qué es lo que es importante que reciban las generaciones venideras, porque estamos históricamente en un momento clave de un cambio. Nosotros somos una generación visagra, tenemos la parte más devocional de nuestros padres, de nuestros abuelos y en cambio hay una generación que no es que no tenga devoción, pero que la vive de manera diferente. Creo que vivimos un momento clave, en el que está bien que paremos, que reflexionemos, que no nos dejemos arrastrar por los tópicos de siempre, porque los tópicos muchas veces son fruto del desconocimiento. El patrimonio pertenece a todo el mundo y no es sólo de unos pocos y más una figura como San Rafael, tan rica patrimonialmente. Me extrañaba que no se hubiera abordado antes patrimonialmente esa figura. Creo que era el momento.

–¿Y qué es eso que queréis que os cuente la gente?

–E. G.: Queremos que Córdoba nos diga hasta dónde ha llegado esa figura, cómo tienen presentes a San Rafael en sus casas, en sus coches, en sus llaveros y, además, eso cómo se ha transmutado.

–E. D.: A mí personalmente esa participación de la gente me interesa mucho, porque nos puede desvelar muchas claves. Hoy en día el concepto de patrimonio es muy diferente a como era hace unos años, que era más cerrado en sí mismo. Hoy, con los nuevos patrimonios, el patrimonio inmaterial, el paisaje cultural... la conservación del patrimonio no se basa solamente en conservar el material sino que se conservan los valores patrimoniales, que es el uso, el valor estético, artístico, el valor simbólico…y nosotros esta parte que vamos a empezar ahora es intentar desvelar esas claves, qué valores son los que hoy en día significan para Córdoba San Rafael. Puede ser el religioso, pero hay un valor también simbólico y afectivo, personas que a lo mejor no viven la religión de la misma manera, pero que conservan lazos con el Custodio por el recuerdo de un padre, por su nombre.... La sociedad va cambiando los patrimonios, sobre todo los inmateriales. Es momento de ver en qué situación estamos y cuáles son los valores que realmente quieren los cordobeses que se conserven de estos sus patrimonios.

"Córdoba tiene tanto patrimonio y está tan acostumbrado a él que a veces el cordobés lo tiene delante y no lo ve”

–San Rafael 3.0, una de las formas de participar en el proyecto es a través de las redes sociales

–E. D.: Sí, por Facebook, y además tenemos mucho interés de que sea así, a través de Comparte San Rafael; en Instagram, también, y en Youtube. Esa es la segunda fase de trabajo. Vamos a pedir también desde nuestra página web o bien cualquier sugerencia que nos quieran hacer o cualquier tema que quieran que tratemos. Pero sobre todo en lo que tenemos mayor interés es en que nos manden el San Rafael que para ellos tiene un significado especial o el que tienen en sus casas, que es el San Rafael íntimo, el que desconocemos, pero que está tan presente en sus vidas. Nuestro proyecto es un proyecto que tiene que estar en continuo cambio, y conforme nos vayan mandando información vamos a ir, por ejemplo, confeccionando nuevas rutas en la ciudad que tienen que ver con el Custodio, itinerarios que queremos sacar también y de los que ya hay tres o cuatro, porque el tema da San Rafael da para muchísimo.

–¿Ese gran patrimonio que tiene Córdoba está bien conservado?

–E. D.: Bueno, yo creo que… una ciudad como Córdoba, con un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco, debería de tener un plan de gestión del patrimonio. No sólo la Mezquita-Catedral, como se está demandando –cuando la Mezquita-Catedral lo está llevando a cabo–, sino todo lo que es el casco histórico, eso no lo tenemos, y a mí un poco me sorprende. Mientras no exista ese plan se estarán dando palos de ciego en lo que a conservación y gestión se refiere. Se pierden las fuerzas y los recursos en muchas acciones que, a lo mejor, no están coordinadas, en las que están inmersos diferentes agentes sociales relacionados con el patrimonio, yendo cada uno por un sitio, y estamos de esa forma perdiendo esa oportunidad de ir todos en una misma dirección.

–Habrá cosas que os hayan sorprendido más que otras al estudiar la figura del Custodio

–E. G.: Una de las cosas sobre las que hemos hablado mucho es sobre que San Rafael se ha convertido en una figura empresarial y de arraigo a la ciudad. Si nos parásemos a ver cuantas empresas se llaman El Custodio o San Rafael o El Arcángel o utilizan la silueta de San Rafael del Juramento…joyerías, herboristerías, fontanerías…En esta sociedad globalizada en la que casi todo el mundo lleva pantalones vaqueros, zapatillas de deportes y un móvil, sean chicos de aquí, de Lisboa o de Berlín, San Rafael está sirviendo un poco de ancla para arraigarnos a la ciudad, y eso no es que no lo supiésemos sino que en el momento en el que te paras un poco a ver todo lo que engloba San Rafael te das cuenta de que va muchísimo más allá de lo devocional.

–Insistís en que San Rafael va mucho más de lo devocional en Córdoba, pero ¿se ha perdido algo de devoción por el Custodio en la ciudad?

–E. G.: Creo que al contrario. San Rafael es de las pocas devociones de Córdoba que ha seguido manteniéndose, y posiblemente por ese lazo afectivo que tiene con la ciudad, porque no ha entendido de clases sociales. Hay otras devociones, no diré cuales, que son muy potentes en Córdoba, de las que nuestros abuelos eran muy devotos y que para nosotros han llegado quedándose en agua de borrajas. Sin embargo, San Rafael siempre ha estado muy presente, ya que no es sólo una devoción, es que es santo y seña de la ciudad, es iconografía de la ciudad. Ocurre hasta en el fútbol, aparece en las pancartas de los aficionados del Córdoba, y rara es la hermandad de Semana Santa que no lleva en sus atributos una imagen del Custodio. Es algo más identitario en esta sociedad que está cambiando continuamente con el acceso a las nuevas tecnologías y a internet, un acceso que hace que pierdas un poco tus orígenes. Sin embargo, San Rafael está sirviendo de ancla de esa cordobesía.

–Sólo me ha contestado Eva a la pregunta de cómo Córdoba gestiona su patrimonio, ¿qué piensa un experto en arte al respecto?

–E. G.: Córdoba tiene un bendito problema, que es que tiene muchísimo patrimonio, mucho del cual ni siquiera la ciudad lo considera como tal. A la hora de esa gestión, quizás lo que hace falta, como dice Eva, son pequeños hombres de Estado que se den cuenta de que Córdoba está por encima de todos ellos, de sus siglas o del estamento al que pertenezcan.

–Eso es difícil hablando de políticos supongo

–E. G.: Claro que es difícil, pero quizás habría que recordarle a todas las instituciones que son responsables del patrimonio que tiene Córdoba y que no intenten aspirar a más cuando el que tienen no lo tienen a la altura de la ciudad. Eso a lo mejor sería lo más sensato, decirle a cada uno de ellos usted es responsable de un enorme patrimonio, la Iglesia por un lado, el Ayuntamiento por otro, la Junta de Andalucía por otro, el Ministerio de Cultura por otro. No vamos a pedir que se coordinen, porque ya sabemos que es pedir demasiado, pero al menos el que tienen, ténganlo de forma digna.

"Al patrimonio cordobés le hace falta un plan de gestión; si no es así, se seguirán dando palos de ciego”

–Eva ha participado en el proyecto de puesta en valor de un patrimonio inmaterial de la humanidad como son los patios, el proyecto ‘Puerta de los Patios’, ¿están bien gestionados los Patios?

–E. D.: Ocurre lo mismo que con el casco histórico. No tienen un plan de gestión patrimonial, a partir de ahí…Es que tener un plan de gestión o un plan director es tener una hoja de ruta, es tener unos objetivos y cuando tú trabajas con unos objetivos se minimizan muchos gastos, muchos recursos, y eso es básico. El proyecto de San Rafael, aunque ambicioso, se ha hecho con muy poquitos recursos económicos porque se tenían muy claros los objetivos. Cuando hay una planificación y una profesionalización en la gestión patrimonial, aunque haya imprevistos, muchas de las cosas a las que te vas a enfrentar ya están previstas.

–Un proyecto que supone algo así como un complemento al de las iglesias fernandinas

–E. G.: Por supuesto. Ya con la ruta fernandina se acierta en la recuperación de un patrimonio con el que pasa un poco igual que con San Rafael. Estamos tan acostumbrados a las iglesias fernandinas y a visitarlas tan puntualmente que cuando nos crean un paquete y nos la ponen delante, entonces nos damos cuenta de lo que tenemos en Córdoba. Una ruta complementada con el Carmen de Puerta Nueva; también se ha incluido para que se pueda visitar un iglesia importantísima con unas pinturas de Valdés Leal magníficas y sin embargo muy poco conocidas para los cordobeses. Con San Rafael ahora le decimos a Córdoba que se de cuenta de lo que tiene, estamos tan habituados a verlo por todas partes que no se valora.

–Algo muy distinto a lo que ocurre con la Mezquita y la Judería

–E. G.: Es que la Judería y el Casco Histórico se ha convertido en el polígono industrial más potente que tiene Córdoba, el que más millones de euros genera, más incluso que los polígonos que están a las afueras. Si ese patrimonio es la mayor fuente de ingresos, a lo mejor tenemos que potenciarlo más cuidándolo, sobre todo cuidándolo, para que no se nos vaya de las manos, sin convertirlo en una tienda de souvenirs como está convertida la Judería. Aquí hay un patrimonio altísimo. Con la participación de Cajasur, con Viana, hemos intentado e intentamos atraer visitantes. Y todavía los visitantes que vienen a la parroquia del Juramento o a la de San Lorenzo se van sorprendidos porque estas parroquias no aparecen en las guías que compran para ver Córdoba.

"Quizás habría que recordarle a todas las instituciones que son las responsables del patrimonio de Córdoba”

–Se lleva ya años hablando de llevarse el turismo de la Judería a la Axerquía, algo que sigue siendo una asignatura pendiente, ¿o no?

–E. G.: Sí, pero aún así el ritmo de turistas que viene a la Axerquía en mayo crece muchísimo. Tengo experiencia porque trabajo a diario en San Rafael y la cantidad de gente que viene buscando los patios en mayo por esta zona hace que suban muchísimo las visitas y además, contamos con otro baluarte. En esta misma iglesia del Juramento está el Santo Cristo de la Universidad. Córdoba no sabe lo que tiene con el Santo Cristo de la Universidad. La cantidad de turistas, sobre todo hispanoamericanos, que atrae es tremenda. A toda esa gente que llega además de hablarles del Cristo le contamos que esta iglesia es el origen de todos esos triunfos de San Rafael que han visto por la calle. Los mandamos a la histórica iglesia de San Lorenzo, al Palacio de Viana...Y te agradecen que les expliques esta Córdoba que no conocen.

–¿Qué cree que necesita la Axerquía para atraer turísticamente a más visitantes?

–E. G.: Creo que la Axerquía tiene una muy buena oferta turística; no obstante también tiene mucho patrimonio sin explotar. Hace falta poner en valor nuevos rincones como la plaza de San Agustín, que está recién remozada ¿y qué uso tiene? Habría que preguntarse cuántas actividades se pueden recuperar en Córdoba. ¿Hay un mercado de artesanía típica de Córdoba? ¿La figura del piconero la aprovechamos en Córdoba, estando Santa Marína ahí? Es que este tema daría para muchas preguntas más. Con respecto a San Rafael, por ejemplo, en nuestro caso somos conscientes de que se han dejado muchos aspectos fuera, aspectos que queremos recuperar para Córdoba. Nos gustaría que desde las administraciones nos imitaran, les diríamos “dense ustedes cuenta del patrimonio que tiene Córdoba por descubrir, que es mucho, pues póngase a ello”.

–E. D.: Es curioso, el proyecto del centro de interpretación lo empezamos para atraer turismo a esta zona y nos dimos cuenta de que al final esto era para el cordobés, para que sepamos lo que somos con respecto al Custodio y después decirle eso que somos a los demás.

–¿Se ampliará el proyecto?

–E. G.: Para la iglesia del Juramento hay varios proyectos. Uno de ellos puede que se haga en otra de las galerías del templo. Se trata de una exposición permanente sobre la eucaristía y lo importante que ha sido San Rafael en Córdoba a la hora de los ritos, las formas y el modo de dar misa en Córdoba. Ser cristiano en Córdoba no es lo mismo que ser cristiano en Sevilla o en Jaén, a pesar de la cercanía, y mucha culpa de ello la tiene la presencia de San Rafael.