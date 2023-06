La Policía busca a unos ladrones que asaltaron un chalet del Brillante en Córdoba con la familia dentro

La Policía Nacional busca a varias personas que cometieron un atraco en un chalet del barrio del Brillante en la capital cordobesa con sus moradores en el interior de la vivienda.

Fuentes del Cuerpo Policial han informado de que los hechos ocurrieron en la noche del pasado domingo 4 de junio y que han iniciado una investigación para localizar a los autores de los hechos tras conocer la denuncia interpuesta por los víctimas de este robo con violencia que ha tenido lugar en la ciudad.

Las mismas fuentes han detallado que fueron varias personas las que cometieron estos hechos y que se desplazaron hasta una vivienda unifamiliar de esta zona de la capital cordobesa para cometer el robo, aunque no han podido concretar cuántas personas intervinieron en el atraco, ni tampoco han podido calcular el valor de los objetos que robaron del interior de la casa.

No obstante, han añadido que los autores de los hechos acudieron hasta el chalet con el rostro cubierto para ocultar su identidad y tratar de no se ser identificados por las víctimas y han confirmado también que "no consta que fueran al domicilio con armas".

Tras el robo, los moradores de la vivienda necesitaron asistencia sanitaria.

Las fuentes consultadas han añadido que, hasta el momento, no se han llevado a cabo detenciones y que la investigación permanece abierta.