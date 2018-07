Podemos quiere "garantizar la pluralidad" en sus primarias

Podemos Andalucía comenzó ayer su proceso de primarias, que finalizará el día 16 de este mismo mes. Un proceso del que ayer dio cuenta el parlamentario por la formación morada por Córdoba, David Moscoso, quien destacó la intención de regresar a la cámara autonómica acompañado por Luzmarina Dorado, Cristina Pérez, José María Talavera, Laura Ortiz y José Ramón Jubera, tras este proceso de primarias y, todos ellos bajo el lema Con Teresa para ganar a Susana. Con ello, Moscoso mostró su apoyo a la candidatura de Teresa Rodríguez, actual secretaria general de Podemos en Andalucía. Al acto también acudió el diputado de la formación por Córdoba, Manuel Monereo.

Moscoso, que ocupa la segunda posición en esta lista, remarcó la intención de sumar al equipo de Teresa Rodríguez a otras corrientes como Ahora Podemos, liderada por Carmen Lizárraga, y "personas con distinta sensibilidad", pues esto "garantiza la pluralidad que Podemos necesita".

El parlamentario también recordó las iniciativas que el grupo ha propuesto durante estos años, que han sido 16 iniciativas de ley, con el objetivo "de dar respuesta a los problemas andaluces". La claridad de las cuentas, la creación de una oficina anticorrupción, la pobreza, los derechos del colectivo Lgtbi, un suelo presupuestario del 5% del PIB andaluz en el sistema educativo, la defensa del patrimonio viario andaluz o la propuesta de ley para garantizar los problemas de emergencia habitacional y energética son algunas de las iniciativas que la formación morada ha presentado en el Parlamento autonómico.

El parlamentario de Podemos también destacó algunas iniciativas de "impulso" centradas en Córdoba, tales como la recapitalización del Parque Tecnológico Rabanales 21, la declaración del Parque Natural Sierra Morena (en la que se está trabajando), la promoción turística de la comarca del Valle de Los Pedroches, el impulso del Laboratorio Agroalimentario o la Estación Etnológica de Montilla. Destacó también que en este tiempo han presentado 5.600 iniciativas, de las que 850 han sido sobre Córdoba.

Para concluir, el parlamentario andaluz reconoció que tras estos años como representante político había decidido no volver a presentarse. Sin embargo, destacó que desde Podemos hubo un consenso en el que se acordó no "desperdiciar" los tres años y medio de experiencia y, por ello, repetirá en las listas de la formación como número dos. No obstante, si sale elegido como parlamentario lo compatibilizará con su puesto como profesor universitario, cobrando un único sueldo de esta última actividad.

Por su parte, Luzmarina Dorado, quien encabeza la lista de candidatos a las primarias de Podemos en la comunidad autónoma, manifestó que "esta candidatura está pensada para ganarle las elecciones a Susana Díaz, porque Andalucía necesita una alternativa al susanismo que no pase por las derechas de PP y Ciudadanos". A su juicio, el proyecto de Díaz al frente del Gobierno autonómico "se ha demostrado incapaz de cerrar la brecha histórica que nos separa del resto de los territorios y que se traduce en más paro, más precariedad, más pobreza, más desigualdad". La candidata hizo hincapié en la pluralidad de las personas que conforman esta lista, todas ellas "curtidas en luchas sociales como el feminismo, los derechos Lgtbi, el animalismo o la memoria histórica".