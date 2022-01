Podemos Córdoba califica de "aberración democrática" al cogobierno de PP y Cs al no cumplir las mociones del Pleno

El Grupo Municipal de Podemos Córdoba ha criticado "el nulo talante democrático del actual cogobierno de derechas para cumplir con los acuerdos plenarios a poco más de un año para que que acabe el actual mandato". Así lo ha asegurado la portavoz de la formación morada en Capitulares, Cristina Pedrajas, que ha recordado que "estos acuerdos son una forma legítima que tienen las diferentes formaciones políticas de aportar temas para mejorar la vida de los cordobeses y cordobesas".

"De las mociones aprobadas por mayoría o por unanimidad, aunque no sean vinculantes y el cogobierno local no esté obligado a su cumplimiento, no se ha aplicado ninguna y eso nos parece una auténtica aberración democrática", ha subrayado Pedrajas.

Desde Podemos han considerado que "a falta de un año y medio de mandato, es una buena oportunidad para constituir la comisión, revisar todas las mociones aprobadas en el mandato, y hacer cumplir dichos acuerdos aprobados por mayoría en Pleno. Es un compromiso con los cordobeses cumplir con nuestro trabajo".

La portavoz de Podemos ha añadido que "está claro que el PP y Ciudadanos ejecutan sólo aquellos acuerdos que les resultan beneficiosos con fines partidistas y que, por supuesto, sean afines a su ideología".

Así, ha criticado que "se han dado mucha prisa en implantar cuestiones relativas a facilitar el ambiente taurino en la ciudad o en incumplir con la Ley de Memoria devolviendo los nombres de determinadas calles que ya habían sido modificadas, pero casualmente se olvidan de cumplir acuerdos relacionados precisamente con la Memoria Histórica, propiciar el uso de la bicicleta o mejorar la salud medioambiental de la ciudad", ha añadido.

Pedrajas ha exigido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que "constituya inmediatamente la comisión para revisar la ejecución de las mociones, cuya creación, a su vez, tuvimos que pedir en una nueva moción".

Podemos Córdoba ha recordado esta petición no deja de ser la misma que el concejal de Ciudadanos, David Dorado, llevó en su día a Pleno saliendo también adelante la creación de una comisión para verificar el cumplimiento de las mociones. "Pero en la actualidad y ahora en el lado del gobierno, tanto Dorado como sus compañeros de partido y aliados del PP han preferido correr un tupido velo para no cumplir con la ciudadanía".