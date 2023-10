El Pleno aprueba la quinta bajada de impuestos desde 2019 en Córdoba con el voto en contra de la oposición

El equipo de gobierno del PP se ha quedado solo a la hora de aprobar en Pleno la que ha dado en llamar "la quinta bajada consecutiva de impuestos", de la era Bellido, desde 2019. La oposición -PSOE, Hacemos Córdoba y Vox- ha rechazado el expediente de ordenanzas fiscales justificándolo en motivos como que, al contrario de lo que defiende el equipo de gobierno, pueden suponer una merma en la calidad de la prestación de los servicios municipales, que no existe tal bajada o que las ordenanzas fiscales para 2024 incumplen el principio de progresividad fiscal sin tener en cuenta a los más desfavorecidos. Además, han reprochado que se hable de bajada "cuando va a haber subidas en los recibos de Emacsa y de Sadeco". En este último caso, del 35%.

Además, se ha aprobado una enmienda que supone bonificar el IBI de Urbana a las viviendas del Casco Histórico que tengan algunos grados de protección y que estén incluidas en el catálogo del plan especial de protección de esta zona de Córdoba.

Durante su intervención en el Pleno, la edil de Hacienda, Blanca Torrent, ha destacado que "con esta quinta rebaja fiscal" está garantizada la mejora y el mantenimiento del nivel de prestación de los servicios públicos, "una quinta bajada que posibilita que Córdoba tenga uno de los gravámenes más reducidos de Andalucía solo por detrás de Almería y Málaga". "Es indiscutible que hemos pasado de ser un infierno fiscal a ser una ciudad competitiva. En 2024 se producirá un ahorro de 800.000 euros respecto al 2023. Esta es la quinta bajada de impuestos y esto nos lleva a un esfuerzo multiplicador, las bajadas se van acumulando año a año hasta llegar a más de 15 millones de euros, los que se han ahorrado los ciudadanos en impuestos desde que gobierna en el Ayuntamiento el Partido Popular", ha defendido Torrent.

Según ha referido, para el próximo ejercicio fiscal 2024 se propone la congelación de los tributos locales con carácter general, así como la disminución de los tipos de gravamen o cuotas de las tasas e impuestos municipales. Eso se traduce en una bajada media de las ordenanzas fiscales para 2024 del -0,4%. Una de las novedades incluidas en esas ordenanzas es una bajada del 2% en lo que se debe abonar en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), "impuesto que acumula así una reducción del 11,4% en los últimos cinco años".

La edil de Hacienda ha explicado que los impuestos y tasas municipales que experimentan bajadas en 2024 son, además del IVTM, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, "con un decremento del tipo impositivo del 2%"; y el impuesto sobre actividades económicas (IAE), "con un decremento de las cuotas del 2%", ha puntualizado.

Además, en el caso de la ordenanza número 300, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), aumenta un 5% el porcentaje de bonificación de la cuota para las familias numerosas para cada uno de los tramos fijados en función del valor catastral del inmueble. Mientras que la tasa por licencias urbanísticas, control de declaraciones responsables y comunicaciones urbanísticas, experimenta un decremento del 2% en las cuotas; bajada que será del 20% para la correspondiente a la instalación de quioscos en la vía pública. Por último, la tasa por tramitación de actividades sometidas a prevención ambiental, declaraciones responsables de inicio de actividad y otras autorizaciones administrativas baja un 5%.

Rechazada la enmienda del PSOE

Los votos en contra del PP y Vox han rechazado una enmienda a la totalidad del PSOE, que Hacemos Córdoba ha votado a favor. En ella se pedía la retirada del expediente de modificación de ordenanzas fiscales, eliminando todas las propuestas que afectaban a las bajadas de los impuestos y tasas, además de la eliminación de la subida propuesta en la Tasa de Prestación de Servicios de Ayuda a Domicilio.

Según el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, las razones de la demanda de esa retirada "es porque no garantizan el principio de suficiencia financiera, ya que las modificaciones de los impuestos y tasas implican una reducción del techo de gasto que tendrá el Ayuntamiento para el 2024, lo que supondrá una reducción de los recursos disponibles de más de 805.000 euros para la prestación de los servicios municipales”.

En su intervención, Hurtado ha defendido que las modificaciones de los impuestos y tasas propuestas por el gobierno de Bellido "no mejoran el criterio de progresividad del sistema fiscal municipal y tampoco incorporan criterios de sostenibilidad y de apoyo a la implantación de energías limpias y de lucha contra la emergencia climática". Respecto a la progresividad, el líder de la oposición acusó al equipo de gobierno de favorecer un ahorro de 250.000 euros a las grandes empresas, "mientras le suben la tasa un 8% a las familias de la ayuda a domicilio, que cuentan con pocos recursos, para recaudar 200.000 euros".

Hurtado asimismo ha insistido en que el PSOE echaba de menos en las ordenanzas medidas como, por ejemplo, incentivos desde la fiscalidad de lucha contra el cambio climático con, por ejemplo "bonificaciones a los edificios con puntos de recarga de coches eléctricos"; o, dentro del IBI de Urbana, "bonificaciones para las familias monoparentales" y que las bonificaciones a las familias numerosas sean según los ingresos.

En esta última medida ha coincidido en su intervención la portavoz de Hacemos Córdoba, Irene Ruiz, quien también ha puesto en duda que las sucesivas bajadas no afecten a la prestación de los servicios públicos. "Bajar continuamente los impuestos no puede entenderse como un logro, sino como una mala gestión; y, sin embargo, en Sadeco y Emacsa se están planteando grandes subidas exponenciales, cuando eso sí es que afecta al día a día del ciudadano, esas son las que importan", ha sentenciado Ruiz, quien ha insistido en que "a esas clavadas en los recibos que van a suponer esas subidas" hay que sumar que el viaje en los autobuses de Aucorsa va a dejar de estar bonificado al 50% a finales de este año. Además, la portavoz de Hacemos Córdoba ha lamentado que no se recojan en las ordenanzas medidas y bonificaciones que favorezcan la participación ciudadana.

Mientras, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha defendido que "las ordenanzas fiscales no bajan nada". "Aquí en el Ayuntamiento ha habido una bajada de impuestos gracias al documento que firmó el PP con Vox en 2019, incluso así lo han incumplido con creces. El señor Bellido se comprometió y, ahora que no siente el aliento de Vox en el cuello, hace lo contrario, los congela y con la inflación que sufrimos, en realidad se trata de es una subida encubierta", ha puntualizado. Badanelli le ha reprochado a Bellido que, por ejemplo, "con lo que se gastan en asesores se podría bajar el IBI rústico en un 50%. Sin embargo, suben la tasa de Sadeco un 35% cuando este servicio no funciona", ha lamentado.