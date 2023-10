El Movimiento Ciudadano afirma que las ordenanzas para 2024 "no resuelven asuntos de ciudad que llevan diez años coleando"

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, defiende que las ordenanzas fiscales para 2024 -aprobadas en por el Pleno del Ayuntamiento con solo el voto a favor del PP- "no resuelven asuntos de ciudad que llevan ocho o diez años coleando". Así lo ha especificado el propio De Gracia en su intervención en la sesión plenaria, donde ha destacado la ausencia de bonificaciones del IBI de Urbana a los parcelistas.

"¿Cómo es posible que no haga falta ser legal para pagar el IBI urbano y que no puedan acceder a las bonificaciones cuando son legales?, la ha preguntado al equipo de gobierno sentenciado que es "una contradicción". Por ello, demandan cambiar el pago de IBI de Urbana a IBI de Rústica a todas las parcelas que aún no estén legalizadas.

El presidente del CMV ha insistido en que el colectivo demanda introducir en las ordenanzas beneficios fiscales al máximo nivel posible para el Casco Histórico en todos los impuestos y las tasas que lo admitan y, en especial, en la zona Patrimonio de la Humanidad para actividades no hosteleras. Para referir que el colectivo que preside no entiende que no se informe a los habitantes del Casco que tienen viviendas protegidas que no se pueden acoger a bonificaciones.

También se ha referido a las calles de las llamadas zonas privadas de uso público, para las que el CMC pide introducir beneficios fiscales "porque no reciben todos los servicios municipales, viéndose obligados a pagar servicios no prestados, lo que resulta discriminatorio sobre otras zonas del mismo orden fiscal que, pagando lo mismo, sí reciben todos los servicios municipales como limpieza, mantenimiento de zonas verdes, alumbrado", ha insistido. De Gracia ha puesto el ejemplo de que en los jardines de esas zonas los vecinos pagan por la limpieza dos veces, "una por el cuidado que hacen ellos mismos de esos espacios y otra por la tasa de basura que les cobra Sadeco".

Asimismo, el Consejo del Movimiento Ciudadano ha demandado una solución a la cesión de equipamientos municipales a asociaciones, "a las que el Ayuntamiento siendo el propietario de esas instalaciones les obliga a pagar el IBI cuando quien o debe pagar es el propietario". Y sobre el otorgamiento de autorizaciones para el uso privado con carácter temporal de la vía pública ha demandado que se evite tratar como actividad con ánimo de lucro -y por tanto sujeta a tasas- la instalación de barras por parte de colectivos que organizan citas sociales o culturales sin ánimo de lucro.

Otro punto al que se ha referido es a la ordenanza 404, la tasa por cesión por ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas, parasoles...… "Insistimos en que se disuada de una instalación excesiva por el uso que hace del espacio público. Para ello, a partir de 100 metros cuadrados de ocupación se debería incrementar el metro cuadrado un 25% cada 25 metros cuadrados más, y así sucesivamente", ya recoge el CMC en su dictamen sobre las ordenanzas. "No debe ser lo mismo lo que pegue por metro cuadrado un local con una terracita que ponga tres veladores a un local que ponga 50, y encima corta la calle", ha sentenciado.