Pistoletazo de salida para los Juegos Deportivos Municipales de Córdoba 2023-2024

El Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) ya ha diseñado las bases de los que serán los XXXIX Juegos Deportivos Municipales, los de la campaña 2023-2024, que se desarrollarán entre noviembre o diciembre de 2023 y mayo de 2024. Las especialidades deportivas en las que se competirá serán 13, las de ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, fútbol sala, gimnasia rítmica, judo, natación, taekwondo, tenis, tenis de mesa y voleibol. En esta última edición -la de 2022-2023- participaron más de 5.400 deportistas -casi el doble de la edición anterior-, 110 entidades y 375 equipos.

Las inscripciones por equipo en los deportes colectivos de baloncesto, balonmano, fútbol sala y voleibol será de 40 euros para las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadetes y juveniles hasta el 23 de octubre de 2023; y de 60 euros, entre los próximos 24 y 31 de octubre. Mientras que las inscripciones por equipo para la categoría senior masculino y femenino se han fijado en 75 euros hasta el próximo 23 de octubre; y de 110 euros, entre los próximos 24 y 31 de octubre.

En el caso de las inscripciones por equipo en tenis y tenis de mesa en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadetes y juveniles será del 16,50 euros hasta el próximo 23 de octubre; y de 25 euros, del 24 al 31 de octubre. Y las inscripciones por equipo de tenis y tenis de mesa en el caso de la categoría senior masculino y femenino se ha fijado en 30 euros hasta el próximo 30 de octubre; y en 50 euros, entre los próximos 24 y 31 de octubre.

En el caso de las inscripciones en deportes individuales por deportista de ajedrez, atletismo, bádminton, natación, gimnasia rítmica, judo y taekwondo serán de 4,50 euros hasta el próximo 23 de octubre; y de 7 euros, entre los próximos 24 y 31 de octubre.

Según las bases del programa, el Imdeco prevé que el programa le supondrá un gasto de 151.675 euros, de los que 29.117 corresponden al año 2023 y 122.557 euros, al año 2024. Estas mismas bases especifican que se espera recaudar en torno a 25.500 euros en concepto de precios públicos por las inscripciones de los usuarios.

Las competiciones (fases previas, concentraciones y finales) se celebrarán en función del volumen de inscripción de equipos. Estas fases se desarrollarán sobre calendario escolar y en jornadas de fin de semana, pudiéndose realizar cambios en la propuesta de calendarios, atendiendo a la finalidad de potenciar la participación y la deportividad.

En la convocatoria de juegos participativos no se desarrollarán finales de las distintas modalidades, puesto que no habrá clasificaciones previas ni trofeos por clasificación. En las especialidades de ajedrez, atletismo, bádminton, gimnasia rítmica, judo, natación, taekwondo, tenis y tenis de mesa se convocarán directamente fases finales.

En la categoría senior masculino de baloncesto, fútbol sala y voleibol todos los equipos participantes deberán disponer de una pista cubierta reglamentaria de juego, con todo el equipamiento necesario para el desarrollo de los partidos, Los días de celebración de estos serán de lunes a viernes, de 21:00 a 23:00. Los equipos de baloncesto, balonmano, fútbol sala y voleibol participantes en los Juegos Deportivos Municipales estarán obligados a ir uniformados y con número en las camisetas.

Las bases destacan respecto a los días y el horario de juego del resto de categorías -que no son la senior- que estarán comprendidos entre las 16:00 y las 20:00 del viernes tarde -en el caso de los colegios con clases los viernes por la tarde, será a partir de las 17:00- y de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00, los sábados.

Composición de los equipos

Cada equipo deberá contar con un entrenador -mayor de 18 años-, un delegado -esta figura únicamente es obligatoria en categorías masculinas de cadete, juvenil y senior de fútbol sala y baloncesto, debiendo ser también mayor de 18 años- y un número distinto y determinado de deportistas según la modalidad. Así, en el caso del baloncesto se ha fijado la inscripción de un mínimo de ocho jugadores y un máximo de 17 por equipo; en el de balonmano, de 10 y 17; en el de fútbol sala, de ocho y 17; en el de tenis, de tres a cinco y en el de tenis de mesa, también de tres a cinco, por equipo. En el caso de los deportes individuales, como son el ajedrez, atletismo, bádminton, gimnasia rítmica, judo, natación y taekwondo el máximo se inscripciones que se aceptarán para cada uno de ellos son 50.

Además, un jugador no podrá ser alineado nada más que por un equipo de una modalidad y obligatoriamente debe estar inscrito en ese equipo, no pudiendo jugar en dos equipos al mismo tiempo. Su inclusión en acta y participación le impedirá ser alineado por cualquier otro equipo de la misma modalidad deportiva. Asimismo, cada equipo podrá realizar altas y bajas y un jugador o jugadora podrá ser dado de alta en un equipo si éste no tiene cubierto el cupo de inscripciones el próximo mes de octubre. En deportes individuales no se realizarán bajas, solamente se podrán realizar altas hasta llegar al máximo de participantes que por equipo se tiene establecido.