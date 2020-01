Piden cárcel para un acusado de quedarse con 54.000 euros de una ampliación de capital

La Fiscalía ha pedido penas de cuatro años de cárcel y multa de 2.700 euros para un empresario acusado de un delito de apropiación indebida, tras supuestamente quedarse con 54.390 euros de una ampliación de capital para una entidad que había aportado su socia. El juicio se prevé celebrar hoy en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, el procesado, actuando en representación de una mercantil, y la mujer afectada, actuando como administradora única de una entidad, en el año 2002 “pactaron fusionar ambas sociedades y crear una nueva” con otro nombre, que saldría a la luz con un capital social de 21.636 euros, fijando su domicilio en el municipio de Fernán Núñez y el acusado sería el administrador único.

Al respecto, el acuerdo se elevó a escritura pública en agosto de 2002 y la sociedad estuvo integrada por dos socios, representados por el procesado y la mujer citada, con participaciones distribuidas al 50%. Una vez constituida y en funcionamiento, “siendo excepcionalmente buenas las relaciones entre los socios y después de hablar entre ambos de la posibilidad de ampliación de capital social”, en el año 2005 el acusado requirió a su socia para que realizara aportaciones económicas por valor de 54.390 euros para dicha ampliación.

Así, ella accedió con el fin de mantener su porcentaje del 50% en las participaciones, por lo que efectuó el ingreso de la indicada cantidad de forma escalonada entre enero y septiembre de 2006. Los ingresos se hicieron por transferencia, “haciendo constar expresamente que el concepto era la ampliación de capital”.

No obstante, el fiscal detalla que “el procesado no ha destinado dicha cantidad a ampliación de capital de la sociedad, sino que la ha incorporado a su propio patrimonio”, al tiempo que no ha devuelto “la cantidad indebidamente percibida, ni ha dado una explicación lógica de su destino”, según expone el Ministerio Público.