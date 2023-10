PTV sufre un hackeo que pone en riesgo los datos personales de sus clientes de Córdoba

PTV Telecom ha sufrido un hackeo que pone en riesgo la seguridad de los datos personales de sus clientes de Córdoba. Según un correo electrónico que han distribuido a los usuarios, la compañía ha detectado "un acceso no autorizado" a sus sistemas de almacenaje de datos de carácter personal, que están investigando ya.

La empresa ha explicado que ha procedido "de inmediato" al corte del acceso, pero asegura que puede haber sido afectada información personal. Dependiendo de los casos, los datos afectados pueden ser más o menos sensibles: nombres, apellidos, dirección postal, teléfono, correo electrónico, número de documento de identidad, fecha de nacimiento, nacionalidad código IBAN de la cuenta corriente o numeración de la tarjeta de crédito.

La situación ha sido notificada a la Agencia Española de Protección de Datos, así como a la Guardia Civil a través de la presentación de la correspondiente denuncia. Existe el riesgo de que la información afectada pueda ser empleada "con fines maliciosos o ilegales", por lo que la compañía ha lanzado una serie de recomendaciones a sus clientes, como no responder a peticiones de información de origen no confiable, no hacer click en enlaces enviados por SMS o Whatsapp y mantener los equipos con las últimas actualizaciones instaladas. En el caso de que su código IBAN o número de tarjeta de crédito se haya visto afectado, contactar con su banco y explicarle lo sucedido para que pueda tomar las medidas oportunas.

Solo estarían afectados ciertos datos personales de aquellos clientes que hayan recibido comunicación al respecto por parte de PTV ya sea por SMS o Email. En esa comunicación, se han identificado los datos afectados por este incidente dependiendo de cada caso. Estos pueden ser datos identificativos o de facturación.

Entre los casos de mayor gravedad, los delincuentes informáticos podrían vender estos datos a terceros, realizar una suplantación de identidad o estafa a nombre de la persona afectada e incluso robar dinero con la información obtenida de su cuenta bancaria o sus tarjetas de crédito.