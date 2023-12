El PSOE de Córdoba denuncia el recorte de casi un tercio en los fondos para el comercio en el presupuesto de 2024

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen González ha denunciado el recorte de los fondos para el impulso de la actividad comercial de casi un tercio en los presupuestos locales para 2024, unas cuentas que ha tildado de “escandalosas” y que presentan al alcalde “como el enemigo número 1 del comercio en la capital”.

González ha especificado que los números gruesos de la Delegación de Comercio exponen una reducción de fondos de un 28% con respecto a este año, lo que a su juicio “penalizará y dañará” el peso en el desarrollo económico de la ciudad del sector comercial.

Una situación que, a su juicio, se suma a la “desastrosa” gestión en comercio del equipo de gobierno de José María Bellido en el pasado mandato, “como demuestra que tres años después de la pandemia los comerciantes aún no han recibido ni un euro del proyecto Bono 10 dotado con un un millón de euros para paliar los daños ocasionados en el sector, o la pérdida de la subvención de tres millones euros de fondos Next Generation destinados a fomentar la actividad comercial en las zonas turísticas”.

La socialista ha informado de que los Presupuestos Municipales de 2024 recogen 25.000 euros menos de subvención a los cuatro centros comerciales abiertos de la ciudad, al tiempo que baja 205.000 euros la subvención para la transformación digital de los comercios de cercanía y desaparece una ayuda anual que existía de 6.000 euros a los caracoleros.

González ha lamentado que tampoco aparecen en las cuentas del plan de revitalización del comercio tradicional y de cercanías prometido por el alcalde de Córdoba, José María Bellidon en campaña electoral, ni las acciones de regeneración de las zonas comerciales.

La edil del PSOE también ha hecho alusión a la promesa municipal de rescatar el aparcamiento en superficie en la zona de Lepanto y ha advertido que esa medida “se dejó en carga en el último gobierno de Ambrosio, Bellido después no quiso saber nada, en 2021 se incluyó en los Presupuestos a instancias del PSOE pero no se ejecutó y ahora lo anuncian pero no hay fondos en los presupuestos de 2024”.

También ha afeado que no se haya avanzado nada en la Viñuela tras la prueba de peatonalización realizada; que no existan propuestas para resolver las dificultades comerciales en Huerta de la Reina, o la “ridiculez” de reservar sólo 1.500 euros para todo un año para cada mercado de abasto.

Sobre la obra en la Avenida de Trassierra y su repercusión en la movilidad de los vecinos y su afección al comercio local, Carmen González ha afirmado que “es incomprensible que el Gobierno local se desentienda de las reclamaciones y peticiones de ayuda de los vecinos y comerciantes, máxime tras el retraso acumulado de la obra y el cierre de comercios por la imposibilidad de acceso de sus clientes”.

“Ya han cerrado cuatro negocios del entorno de Las Margaritas, y hay otros pendientes de ver cómo responde la campaña de Navidad”, ha reseñado la edil, que ha anunciado una propuesta que el Grupo Socialista elevará a Comercio y al Imdeec para la articulación de un Plan Extraordinario y Urgente para el medio centenar de comercios de Margaritas y Colonia de la Paz que compense las dificultades que están sufriendo como consecuencia de la demora de las obras.