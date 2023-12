4-D en Córdoba: "Queremos ciudadanos libres e iguales. Andalucía debe ser respetada"

La Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba ha celebrado este lunes 4 de diciembre el aniversario de las manifestaciones que se extendieron por las ocho provincias andaluzas en las que se reclamó un estatuto de autonomía para Andalucía. Una de las consignas principales de las manifestación fue "Libertad, amnistía y estatuto de autonomía".

Para celebrar esta efeméride, la Junta ha celebrado un acto solemne en uno de los patios de San Felipe, donde se ha izado la bandera de Andalucía y se ha puesto en valor la igualdad y la libertad de aquella jornada que cambió el rumbo de la historia autonómica hace ya más de 40 años. El acto ha contado con la asistencia de una más que nutrida representación institucional, y ha tenido un claro mensaje hacia la unidad de España y la defensa de la Constitución española.

Ha sido el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, el primero en tomar la palabra para recordar esta cita tan señalada en el calendario. Desde el atril, ha recordado que ese 4 de diciembre de 1977 salieron a la calle miles de personas en la región "para exigir la autonomía andaluza en igualdad a las llamadas autonomías históricas".

"Somos fieles a la bandera blanca y verde, emblema de nuestra tierra. Una bandera que no excluye a nadie, que es pasado, presente y futuro, por la que seguimos avanzando hacia una Andalucía mejor y que reconoce el derecho a la autonomía y los principios de igualdad y solidaridad que contempla la Constitución", ha explicado.

Para Molina, aquel 4 de diciembre de 1977 "unió a todos los andaluces para reivindicar nuestra autonómica". Hoy, ha continuado, "46 años después los andaluces hemos dejado de ser menores que nadie y no vamos a permitir que se nos desplace".

"Los andaluces nunca nos hemos callado y no lo vamos a hacer", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en la idea de que desde la región "vamos a defender el futuro de nuestra tierra juntos y unidos y lo hacemos en la vía andaluza de moderación y de diálogo". En la línea marcada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el delegado del Gobierno ha señalado que en Andalucía se consiguen acuerdos "gracias al dialogo y la colaboración permanente".

En Andalucía, ha señalado, "se quiere gobernar para todos, piensen lo que piensen y el 4 de diciembre nos consagramos a la bandera de la concordia y dijimos no a la desigualdad y sí a la unidad de España".

"La defensa de Andalucía no es patrimonio de nadie, no queremos muros ideológico, sino ciudadanos libres, no queremos ser más que nadie"", ha expuesto. En esta misma línea, Molina ha insistido en que aquel 4 de diciembre de 1977 "dijimos no a la desigualdad". "Queremos cuidados libres e iguales, Andalucía debe ser respetada", ha concluido.

El acto también ha contado con la presencia del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, quien también ha tomado la palabra y ha echado la vista atrás para recordar aquellas fechas de hace más de cuatro décadas cuando era un niño. Así, ha confesado que en sus padres vio "cierta inquietud" con la convocatoria de aquella manifestación y las conversaciones con su abuelo, pero "es que no sé pedía ningún privilegio". "Recuerdo una sensación rara de que algo pasaba en la calle, fue algo importante y positivo y Andalucía se echó a la calle", ha recordado. Se dejó claro que no nos iban a marginar

"Sabíamos que algo estaba pasando en la calle, aquello que pasó fue algo importante y positivo para Andalucía, se echó a la calle sin mirar de dónde se venía, se invitó a toda Andalucía. Vivimos en una tierra que integra, que une y que pide que se anclen los derechos y que no admite privilegios", ha considerado.

En su intervención, además, ha aludido a la manifestación convocada por el PP en Sevilla de este domingo que, según ha dicho, se celebró "para valorar todo lo que se ha hecho y entender la importancia de unir esfuerzos y algo tan importante como es el valor de Andalucía que une y no separa".

Ya más a nivel político, ha insistido en la necesidad de defender la unidad de España desde Andalucía y desde la que trabajar por conseguir un país "equitativo donde nadie tenga más que otro por el hecho de haber nacido en un territorio u otro".

"Aquí no hay muros, hay puertas; en Andalucía, se recibe con generosidad pero se le pide que este pueblo después de muchos siglos también exija que se trate con igualdad y no quedar relegada en ningún reparto y decisión que se adopte desde el gobierno", ha apuntado.

Nieto tampoco ha perdido la oportunidad para poner en valor la efeméride del 4 de diciembre porque "debe ser un ejemplo de convivencia, reivindicación serena", además de hacer un llamamiento a las nuevas generaciones para que conozcan lo que significó aquel día para Andalucía. Una región, ha dicho, que "no puede resignarse nunca más, ni renunciar a sus derechos y ni admitir una España que no se apoye en la igualdad de todos los españoles".