El PSOE dice que el gobierno municipal "se ha echado en brazos de la ultraderecha" en su primer año de mandato

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha criticado la gestión del gobierno municipal en la ciudad, en manos de PP y Cs, y ha acusado a este equipo de gobierno de echarse "en manos de la ultraderecha".

Ambrosio ha hecho balance del primer año de gobierno local con José María Bellido al frente como alcalde de Córdoba. Según la socialista, "durante este años hemos visto que se han multiplicado los titulares efectistas y el pago de favores", pero ha apostillado que la gestión ha brillado por su ausencia.

Para la exalcaldesa, hay "dos gobiernos en uno" y ha asegurado que Bellido está "cansado y desmotivado" además "de perfil" ante el "caos" que atraviesa la Delegación de Servicios Sociales.

Según Ambrosio, PP y Cs se vendieron en campaña electoral como "grandes gestores", pero, en su opinión, eso no ha sido así. Ha denunciado, entre otros asuntos, que el plazo de pago a proveedores no se ha cumplido "ni un solo mes" o que se ha incumplido la regla de gasto. También ha criticado que se hayan "perdido 20 millones" de las inversiones financieramente sostenibles o que se bajaran las tasas "ocultando que la bajada solo afectaba a unos pocos, a los que más tienen".

Además, la portavoz socialista en Capitulares ha asegurado que el gobierno municipal de PP y Cs "no ha sido capaz de poner ni un solo proyecto en marcha", más allá del espectáculo navideño de Cruz Conde y el cambio de nombre de las calles, con el que el alcalde, ha agregado, está "obsesionado".

Al tiempo tiempo, Ambrosio ha denunciado que hay proyectos que incluso han empeorado o se han frenado, como la cesión de Caballerizas, el proyecto logístico o la ronda del Marrubial. A esto ha añadido que las licencias "salen a la misma velocidad o peor" que antes y ha apuntado que en materia de turismo "no conseguimos arrancar".

Dentro de este balance, ha nombrado también el polémico caso del Imdeco o la contratación de más altos cargos que suponen, según los cálculos del PSOE, 700.000 euros más al año a las arcas municipales.

Crisis sanitaria

Con respecto a la gestión de la crisis sanitaria, Isabel Ambrosio ha reprochado al gobierno municipal que no haya contado con la oposición para sacar adelante el plan de choque. Un plan de choque, ha recordado, que "pega gran parte del presupuesto que ya tenía la ciudad".

"Se han necesitado más de diez semanas para elaborar la propuesta", ha denunciado Ambrosio, quien considera que "no hay prisas ningunas en poner en marcha la propuesta" y que "no se han fijado prioridades".

Además, la socialista también ha preguntado por las mascarillas compradas por el Ayuntamiento y que iban a repartirse a través de Correos por todas las viviendas de la ciudad.

Acuerdo, aunque tarde

Pese a todo, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba cree que, "aunque se vaya un poco tarde", sigue siendo "posible" que la ciudad cuente con "un gran acuerdo y que sea la suma del esfuerzo de todos" ante la situación provocada por el coronavirus, al tiempo que ha pedido recursos por parte de la Junta de Andalucía y el Gobierno, agregando que "el Consistorio puede hacer el esfuerzo para ayudar a la reconstrucción social y económica".

Isabel Ambrosio ha destacado que "el Ayuntamiento está perfectamente saneado económicamente", a lo que ha añadido que "si además de sus propias cuentas, va a poder contar con el superávit acumulado durante estos años, fruto de la sensibilidad que va a tener el Gobierno de España y especialmente el Ministerio de Hacienda, bienvenido sea".

"Pero si no es así, porque podría no ser así, será porque Bellido no ha hecho bien sus deberes", Ambrosio ha afirmado que "Córdoba cuenta con recursos suficientes para salir adelante en esta situación de crisis", a la vez que tras insistir en su petición de "sensibilidad del Gobierno con el Ayuntamiento", ha solicitado a la Junta "que haga su parte", con sus aportaciones con distintos recursos, como un plan de empleo y la Patrica.