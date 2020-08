El PSOE urge al gobierno local a agilizar la limpieza y desinfección de los colegios

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha advertido este viernes de que el curso escolar va a comenzar en unos 15 días, aunque la semana próxima ya entra el personal docente y el de administración, de ahí que haya pedido al gobierno local "agilizar" tareas como la limpieza y la desinfección, "garantizar" la presencia de los conserjes en los centros escolares y "hacer posible que algunas obras que se acometen en los centros escolares acaben casi de manera inmediata", porque "se va tarde y mal".

La edil ha expresado que "la vuelta al cole tiene un montón de condicionantes, especialmente por la pandemia", que deben conllevar "una dotación de mayor número de recursos, tanto humanos, como materiales, y una mayor implicación para prevenir el contagio del coronavirus en el entorno educativo".

Según ha expuesto, "todas la administraciones tienen que hacer sus tareas y mantener ese esfuerzo y esa responsabilidad que exige una situación como ésta", de manera que para el Consistorio "este año se hace aún más necesario reforzar con recursos humano y con material específico la vuelta al cole tan extraña y especial".

Entretanto, ha remarcado que "nadie a día de hoy se plantea otro modelo de educación y otra forma de iniciar el curso escolar que no sea con la educación presencial", pero "no se puede permitir que no se vaya en tiempo y en forma", ha subrayado Ambrosio, respecto a cada una de las competencias municipales, con "compromisos muy escasos".

Entre algunos de los ejemplos, la concejal ha manifestado que hay familias que transmiten que les resulta "un auténtico escollo y laberinto poder conseguir la inscripción en el padrón municipal para optar a algún tipo de ayuda", de cara al inicio del curso, por lo que ha recomendado "trabajar ante la brecha digital" y reforzar la atención en algunas oficinas de atención ciudadana.

Asimismo, ha señalado que "es también una responsabilidad del Ayuntamiento prever los distintos escenarios que se puedan tener a lo largo del próximo curso escolar y facilitar a los centros escolares espacios colindantes", como "alternativa para garantizar la distancia social que va a ser necesaria a lo largo del curso escolar".

Mientras, Ambrosio ha solicitado al alcalde, José María Bellido (PP), "inicie de manera urgente un diálogo constructivo con todos los grupos políticos que tienen representación" para "avanzar desde el consenso y buscar soluciones ante la situación más compleja por la que ha atravesado la ciudad en los últimos años". Así, ve "un buen ejemplo copiar lo que hacen el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".