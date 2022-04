El PSOE denuncia el "abandono y aislamiento" de la barriada de Alcolea

El PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha mantenido un encuentro con representantes vecinales de Alcolea, durante el cual han mostrado su preocupación del "abandono" de esta barriada periférica por parte equipo de gobierno municipal y que la convierta "en un barrio marginal".

El grupo socialista en Capitulares ha asegurado que el Consejo Municipal de Distrito Alcolea llama la atención sobre la falta de preocupación del alcalde, José María Bellido, y de la situación de los centros cívicos y que, a su juicio, "responde a la intención del actual equipo de gobierno de desmantelar la red de participación ciudadana".

"Para los vecinos y vecinas es primordial que funcionen estos espacios. No tienen técnico de participación ciudadana y lo que sí tienen son muchos problemas a la hora de organizar actividades, porque no cuentan con apoyo municipal. Las sacan adelante ellos mismos. Por otro lado, la informadora gestora sólo viene una vez a la semana y cada vez le dejan hacer menos cosas", ha explicado la portavoz socialista, Isabel Ambrosio.

La edil ha señalado que "la sensación de aislamiento y abandono aumenta todavía más cuando el Ayuntamiento habilita en Alcolea una línea de autobuses para comunicar las urbanizaciones pero lo hace con una frecuencia totalmente insuficiente: sólo 5 viajes al día, cuando debería ser, como mínimo, de un autobús por hora".

"En el Consejo están convencidos de que se trata de una estrategia del presidente de Aucorsa para que nadie utilice esta línea y así tener la excusa perfecta para quitarla porque realmente sólo se está prestando servicio al 55% del territorio y los fines de semana y festivos no hay servicio. Prueba de la desconexión del gobierno de Bellido con los vecinos es que el día de la inauguración de esta línea de autobuses no llamaron a ninguno de sus representantes, ni siquiera al Consejo de Distrito", ha añadido la que fuera alcaldesa del PSOE.

Ambrosio ha recordado que esta barriada sigue demandando el arreglo de la calle Francia, en el barrio del Ángel, que se encuentra muy deteriorada, o el arreglo del muro del campo de fútbol, que nunca llega. Tampoco han visto por esta zona de la ciudad ni un euro de la partida de 1,1 millones para arreglar el puente, por el que siguen pasando a diario autobuses escolares, camiones cargados e incluso hormigoneras a pesar del mal estado en el que se encuentra.

"El puente es una prueba más del nulo interés que tiene el alcalde en afrontar los problemas de esta barriada. Esta partida se incluyó en los presupuestos de 2019. En 2020 y 2021 no había cuantía económica y no ha sido hasta este año cuando lo han dotado presupuestariamente, aunque mucho nos tememos que no lo ejecutarán", ha añadido.

En las enmiendas que ha presentado a los presupuestos de este año, el PSOE ha incluido 200.000 euros para la remodelación de la calle Francia, pero PP y Cs votaron en contra en el Pleno. También dieron su voto negativo a otras actuaciones de las que se podrían haber beneficiado los vecinos de Alcolea: el Plan de rehabilitación de calles, la adaptación eléctrica para climatizar nuevos colegios, el Plan de arbolado, el Plan de repoblación de árboles en colegios, el Plan de eliminación de barreras arquitectónicas o la adaptación de instalaciones del Imdeco.

En este punto, el Consejo de Distrito ha mostrado su decepción por el absoluto desinterés que ha demostrado el gobierno municipal tras el robo que sufrieron el pasado 31 de marzo en las instalaciones de la UD Alcolea Los Ángeles, situadas en el campo de fútbol.