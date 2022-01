El PSOE asegura que Vox quiere "liquidar políticamente" a Isabel Albás con la disolución del Imtur

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha asegurado que Vox busca "liquidar políticamente" a Isabel Albás con la disolución del Imtur. Así lo ha comentado la portavoz del PSOE en el Consistorio, Isabel Ambrosio, este miércoles 12 de enero, tras aconsejar además a Vox que "no se fíe" del cogobierno municipal de PP y Cs en el acuerdo para los presupuestos.

Ambrosio ha expresado que "no tiene sentido que esa sea la condición para pactar unas cuentas", cuentas que en 2021 salieron adelante con el apoyo de su partido y, tras haber "incumplido todos los acuerdos" considera que "la palabra del PP no sirve para nada, no son de fiar".

Al respecto, Ambrosio ha aconsejado "a cualquier otro grupo municipal" que esté pactando los presupuestos con PP y Cs "que lo ate bien corto, aconsejo que nadie se fíe, yo pondría en cuarentena cualquiera de las propuestas o compromisos que quieran llevar a cabo para sacar adelante unas cuentas".

La intención de Vox, ha asegurado Ambrosio, es "liquidar políticamente a Isabel Albás" y considera que "para eso se hubiesen podido poner de acuerdo desde septiembre, no hay razón de peso para llegar a enero sin cuentas". Y es que la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha afirmado también hoy que "Isabel Albás ya no será la concejal de Turismo" para cuando no exista el Imtur, pues para ese momento Vox espera gobernar y sea su partido quien escoja a un nuevo representante de la concejalía.

Para la aprobación de ese presupuesto, los socialistas se plantean "un no rotundo" en el Pleno y ha recordado que el acuerdo para las cuentas de 2021 "se ha quedado en papel mojado". De los 15 acuerdos de remanentes, solo tres se han cumplido y ninguno al 100%, ha explicado Ambrosio, que cifra en un 57% la ejecución presupuestaria del año pasado, "el peor dato en los últimos diez años".

"El nivel de incumplimiento, con carácter general, ha sido altísimo", ha comentado la concejala socialista, que ha enumerado que no se ha ejecutado la partida para el mantenimiento de colegios, el aparcamiento de Lepanto, las ayudas del comercio están estancadas, el campo de fútbol de Alcolea, el programa con el Colegio de Psicólogos para el acompañamiento de las víctimas de violencia de género, así como el pan transversal de género, no se ha ejecutado la construcción de nichos en los cementerios, el plan de arbolado o el de empleo, las pistas deportivas en barrios, las ayudas al alquiler o rehabilitación de viviendas en el Casco Histórico de Córdoba.