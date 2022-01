IU Córdoba afirma que el problema del Imtur "es directivo" y asegura que el cogobierno "está timando" a Vox

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba ha criticado la idea del cogobierno municipal de PP y Cs de disolver el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) para poder aprobar los presupuestos municipales con Vox. El portavoz de IU, Pedro García, ha afirmado que el problema de la gestión turística en la ciudad y en concreto del Imtur "es directivo", por lo que espera que se cambie el rumbo de esa gestión y no se concrete la disolución del organismo.

"Que se gestione la aprobación de un presupuesto por la eliminación del Imtur es surrealista", ha expresado García este miércoles, 12 de enero, tras conocer la noticia de que el gobierno municipal lo está considerando, algo que desde IU estiman "absolutamente inexplicable políticamente" y se ha preguntado por qué se elimina el Imtur y no el IMAE o el Imdeco, por ejemplo.

El problema, para Pedro García, no es la institución sino "que el presidente es muy malo" en clara alusión a Isabel Albás (Cs), que lleva su gestión desde 2019 y ha sido ampliamente criticada por todos los grupos de oposición. "Esperemos que dentro de un año y medio el presidente del club desaparezca, que dentro de unos días se cambie a los directores, hay un problema directivo, de gestión, no es un problema de institución", ha afirmado al respecto.

El portavoz del grupo se ha preguntado qué va a suceder con los trabajadores del organismo pues considera "muy difícil o imposible" poder integrarlos al Ayuntamiento, como ha dicho Vox que se haría. "Los trabajadores tienen derechos, tienen familias y hoy se levantan con la noticia de que no saben qué puede pasar, no se puede jugar con la vida de la gente así".

"Creo que Bellido está engañando a Paula Badanelli, la está timando", ha afirmado, pues no cree que en 2022 se vaya a concretar la disolución "porque no hay tiempo", ha asegurado y ha explicado que disolver una institución pública "genera burocracia, debates, esto no es propiedad de la derecha y la ultraderecha, no se puede hacer política de esta manera, como si esto fuera su cortijo y hacen lo que les da la gana con el dinero público".

Pedro García ha recordado que el Imtur nace a raíz de la disolución del Consorcio de Turismo de Córdoba del que el Ayuntamiento era parte junto a los empresarios del sector, aunque el 100% de su financiación salía del presupuesto municipal. Fue tras una modificación legislativa cuando se incorporó la obligatoriedad de que todas las partes aportaran en esa financiación. "A partir de allí se hace lo que creíamos correcto" que fue la creación del Imtur el 28 de marzo de 2017.

"La mayoría de las ciudades potentes en gestión turística tienen este tipo de organismo", ha defendido García, "lo hicimos con la intención de conseguir la democratización de la gestión turística con un consejo asesor integrado por empresarios, sindicatos, la Universidad, los vecinos y un consejo rector con representación política, un gerente y un director general. En esos años, ha defendido García, "el Imtur funcionaba, había transparencia en la gestión del turismo".