El PSOE demanda que la nueva ley de Urbanismo de la Junta recoja la realidad de Córdoba. La portavoz del grupo municipal socialista, Isabel Ambrosio, ha explicado que su grupo ha trabajado junto con el grupo parlamentario del PSOE en la confección de enmiendas a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista). Los socialistas presentarán 54 enmiendas a la norma y, tal y como ha destacado Ambrosio, tres de ellas intentan "dar una respuesta los más de 50.000 habitantes que viven en parcelaciones irregulares en la ciudad". "Se trata de viviendas irregulares en parcelaciones de nuestro núcleo que tienen una realidad muy poliédrica, muy compleja, no es lo mismo lo que nos encontramos en la Sierra que los que nos podemos encontrar en la Vega y desde esa complejidad la ley no admite soluciones únicas", ha indicado la portavoz del PSOE.

La primera de las enmiendas, según ha indicado es al artículo 98 de la nueva ley, en el quie se habla de las entidades de conservación. Ambrosio ha indicado que es una realidad existente en la ciudad de Córdoba y supone que en el supuesto de la recepción de las obras después de la urbanización por parte de la comunidad de propietarios existe la obligación de conservar y mantener esa infraestructura. "La ley en ese momento no establece ningún límite, lo que hemos metido es que donde no exista acuerdo entre los propietarios y el Ayuntamiento y no se haya fijado un plazo máximo de conservación y de mantenimiento de estas obras el límite esté como máximo en cinco años, que es una cifra razonable para que no tengan que soportar durante más tiempo del necesario los vecinos la conservación y el mantenimiento", ha explicado.

La segunda de la enmientas es al artículo 175 "en el que hablamos de los planes de urbanización precisamente de estas parcelaciones de viviendas irregulares, son planes de urbanización que a través de esta enmienda podrán establecer la independencia funcional de cada una de sus infraestructuras previstas, es decir no tiene que estar todo a la vez, podemos ir acondicionando el acerado junto con la iluminación del entorno y el alcantarillado y con posterioridad el saneamiento del agua con el abastecimiento del saneamiento y con posterioridad algún otro. Es decir, que se vayan faseando de manera progresiva la puesta en mantenimiento de cada uno de los servicios", ha detallado.

Y la tercera enmienda es al artículo 176 de la nueva norma. "La enmienda que le hemos incorporado es que los vecinos puedan ir acompasando su capacidad económica para financiar esta obra con la puesta en funcionamiento y la recepción posterior de cada una de estas obras. En ese concepto de una urbanización blanda". Ambrosio lo ha justificado en que en entornos como las urbanizaciones no es necesario, por ejemplo, un acerado como se pide en un entorno urbano, ni es necesaria una distancia entre puntos de iluminación como en el entorno urbano.

Ambrosio ha aprovechado la presentación de las enmiendas para reprochar al gobierno municipal del PP y Cs que hace dos años anunciaran que con el decreto que aprobó la Junta se iban a dotar de servicios a más de 8.700 viviendas en la ciudad de Córdoba. Bueno, pues desde septiembre de 2019, mes en el que se hizo este anuncio no ha habido ni un solo avance para poder dotar de servicios básicos, es decir de luz y agua a ninguna de estas viviendas", ha añadido.