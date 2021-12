El PSOE de Córdoba pide al alcalde que actúe para "mantener los empleos" en la cementera Cosmos

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha pedido este jueves al alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido, que actúe para "mantener los empleos", directos e indirectos, que genera en la capital la factoría Cementos Cosmos, propiedad de la multinacional brasileña Votorantin, la cual ha anunciado una reducción "significativa" de la producción en su fábrica cordobesa y dejar en un tercio su actual plantilla.

Ante ello, Romero ha expresado su "preocupación por la gran cantidad de empleos, tanto directos como indirectos, que se van a perder en la ciudad tras la decisión de Votorantin de trasladar su producción a Badajoz", a lo que se suma que, "junto a las personas que perderán su trabajo, están las familias que tendrán que abandonar la ciudad, trasladar su vida, separarse de sus seres queridos y empezar de nuevo".

Para evitar estas situaciones dramáticas, el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista ha propuesto a Bellido "que dé un paso al frente, que se siente con la empresa y le ofrezca el traslado a los terrenos situados junto a la planta de transformación de Sadeco".

En concreto, Romero le ha exigido al alcalde de la ciudad "que fije una hoja de ruta en defensa de los intereses de los trabajadores y de la ciudad", recordándole que "ese camino ya está diseñado desde el mandato anterior".

El viceportavoz ha explicado que, partiendo de "la defensa de los intereses generales y del diálogo con las partes implicadas, este plan debe pivotar sobre tres ejes fundamentales: la defensa del empleo, la defensa de un modelo de ciudad más sostenible donde esta actividad tuviese cabida, y la defensa de un entorno vecinal más saludable, intentando garantizar siempre la viabilidad económica y social de la empresa".

"De esta forma, la propuesta de los socialistas tiene tres objetivos: el primero es iniciar la tramitación correspondiente en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para llevar a cabo la innovación que permita implantar nuevas instalaciones, más modernas, dotadas de las últimas tecnologías y adaptadas a las exigencias medioambientales. De esta forma la empresa tendría muchas posibilidades de crecer y crear más empleo en la ciudad a través de la economía circular", ha precisado el PSOE de Córdoba.

El segundo objetivo, según ha detallado Romero, es "conseguir un proyecto sostenible y respetuoso con el medio ambiente, que potencie el desarrollo económico de la ciudad. Así se podría cumplir con el compromiso de sacar a esta empresa del casco urbano", mientras que "el tercer y último objetivo pasa por compatibilizar la calidad del aire de los barrios residenciales afectados con el desarrollo económico e industrial de la ciudad", tal y como ha mencionado la formación socialista.

Romero ha señalado que en el PSOE no pueden quedarse "callados tras escuchar las ridículas declaraciones del alcalde justificando ese traslado por la subida de la luz", con lo que "se ve que a Bellido no le preocupan esta vez los empleos directos e indirectos que se perderían y vuelve a ponerse de perfil, a no actuar, a darle la espalda a los cordobeses", preguntándose el portavoz socialista "¿cómo puede quedarse tan tranquilo tras decir esto?".

Según ha ironizado el viceportavoz, porque los socialistas desconocían "que en Badajoz el precio de la luz había bajado", porque ha recordado al alcalde "que Votorantim Cimentos invierte dos millones de euros en eficiencia energética en Toral de los Vados, donde instalará un nuevo enfriador de clinker de última generación".

Por eso y aún sabiendo que "el alcalde sigue de perfil y prisionero de las polémicas de su socio de gobierno", Ciudadanos, desde el PSOE han reclamado a Bellido "que centre todos sus esfuerzos en defender los intereses económicos y sociales de la ciudad para poder revertir la situación que se ha generado", y "eso se consigue presentándole a la empresa un proyecto interesante en el nuevo suelo", lo que "permitiría, por un lado, que la empresa creciera en competitividad y, por otro, que se generara riqueza y empleo en la ciudad", según ha concluido Romero.

El alcalde culpa al Gobierno central por la subida de la luz

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha respondido a la oposición insistiendo en que el culpable es el Gobierno central por supuestamente "no evitar la escalada en el precio de la luz", de la decisión adoptada por la multinacional brasileña Votorantin, en base a dicho argumento, entre otros, de reducir de forma "significativa" la producción en su fábrica cordobesa, Cementos Cosmos, y de dejar en un tercio su actual plantilla.

Ante las críticas que ha recibido por parte del Grupo Municipal Socialista por no actuar como debería para "mantener los empleos" directos e indirectos que genera dicha factoría en la ciudad, Bellido ha asegurado que, cuando el PSOE gobernó en el Consistorio durante el pasado mandato, "lo que hizo, constantemente, fue lanzar piedras contra la cementera Cosmos".

De hecho, según ha señalado el alcalde de la capital cordobesa, la actuación del anterior gobierno de PSOE e IU en el Ayuntamiento de la ciudad consistió en usar "motivos urbanísticos para evitar que se quedará en Córdoba" la empresa de construcción.

Según ha señalado Bellido, "en estos momentos lo que ocurre, es que la factura de la luz de Cosmos se ha multiplicado y eso hace que la producción de uno de los hornos no les sea rentable y lo paralizan", de ahí que la solución pase, según ha argumentado, porque el PSOE pida al Gobierno central, que preside el socialista Pedro Sánchez, "que trabaje para reducir el precio de la luz".