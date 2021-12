El PSOE critica la gestión turística de Córdoba y Vox advierte de "irregularidades" en el Imtur

La consejera de Vox en el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (Imtur) y portavoz en el Ayuntamiento, Paula Badanelli, ha advertido este viernes de "irregularidades" en la entidad y ha anunciado que a partir de ahora votará "en contra de todos los asuntos habida cuenta que vienen con información incompleta y, en ocasiones, insuficiente como para poder posicionarse", todo ello de cara a "evitar posibles responsabilidades".

La concejal ha dicho que sería "negligente e irresponsable cualquier otra postura" por su parte y se ha reafirmado en "la necesidad de iniciar cuanto antes la disolución del Imtur en aras de la transparencia, la legalidad y el buen gobierno", de modo que ha vuelto a pedir al alcalde, José María Bellido (PP), que "tome cartas en el asunto y sea él el garante de que no hay ni un sólo contrato menor más sin control".

Según ha explicado la portavoz, "se convocan sistemáticamente consejos extraordinarios para aprobar facturas con sistemas extrajudiciales", algo que "responde a un absoluto caos, falta de organización, de liderazgo y de control", de modo que su grupo continúa "haciendo acopio de información relacionada con los contratos menores adjudicados por el Imtur".

Al respecto, ha aseverado que trabajan en "la denuncia de las irregularidades detectadas en la elaboración del Kitchen, pero cada vez que se miran otros expedientes hay más, como en Fitur del mes de mayo, que siguen faltando facturas, expedientes incompletos, se invita a cinco empresas a que presenten presupuesto, de las que dos no están en Internet".

En este sentido, Badanelli ha recordado que llevan "dos años y medio denunciando el caos absoluto en materia turística en la ciudad y la desastrosa gestión del Instituto Municipal de Turismo, dos años pidiéndole al alcalde que ponga orden, que actúe, que retire competencias, que controle".

Una vez más, la concejal le ha pedido que "sea valiente y sea el garante de que no se cometan ilegalidades en el Imtur; que no haya ni un euro de dinero público que escape al control del Consistorio".

El PSOE también critica la gestión de Turismo

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen Victoria Campos también ha criticado este viernes la gestión del Imtur, que "ya no puede ir a peor, porque su presidenta, Isabel Albás (Cs), no le dedica tiempo al turismo en la ciudad y que, además, no está capacitada para el cargo que ostenta".

La edil ha puesto como ejemplo "un episodio ocurrido durante el consejo rector celebrado este jueves", que ha calificado de "esperpento", después de que "Albás y su corte de cargos trajeron un punto en el orden del día para proceder al pago de una factura, por reconocimiento extrajudicial de crédito".

Al respecto, ha explicado que "en el expediente de esta factura se incluye un informe del Imtur, firmado por la propia gerente, en el que se indica literalmente que este servicio no fue contratado por el Área de Promoción, que se desconocía su contratación hasta que el proveedor reclama el pago en abril de 2020, y que las facturas se asignan para su tramitación al área de Promoción".

Así, ha lamentado que "al Imtur llega una factura y nadie sabe quién ha contratado este servicio, ni cómo se ha encargado". "¿Quién da la orden entonces para tramitar estas facturas y encargar estos servicios?", ha cuestionado Campos, quien ha agregado que "alguien tendrá que responsabilizarse".

Desde el PSOE han asegurado que "no se pueden tolerar estas situaciones, porque es dinero público y es muy grave que lleguen facturas al Imtur directamente y los consejeros no puedan saber quién las ha tramitado", pero "más grave aún es que no lo sepan ni Albás ni su corte de cargos", ha apostillado.

También, ha recordado que "la primera teniente de alcalde es la socia de Bellido con más cargos de libre disposición del gobierno más caro de la democracia en este Consistorio", a lo que ha añadido que "este jueves quedó demostrado que el equipo de gobierno de Bellido no es de fiar, que no son leales".

En este caso, ha explicado que el Grupo Socialista realizó "una apuesta valiente para reactivar el sector MICE --turismo de negocios-- en la ciudad, con la incorporación de una partida de 195.000 euros para potenciarlo", así como "aportaciones que se borraron de un plumazo de los pliegos que fueron aprobados este jueves por el consejo rector extraordinario", ha reprochado.

Por otra parte, la edil ha preguntado por "el resultado de la Relación de Puestos de Trabajo que encargó a una empresa foránea hace año y medio, que tenía un plazo máximo de seis meses y del que no se sabe absolutamente nada", además de "qué está pasando con los trabajadores del Imtur, si están definidas sus competencias y saben con exactitud cuáles son sus funciones en el día a día", ha cuestionado.

A su juicio, "definitivamente el Imtur no ha sido ese motor de turismo necesario para la ciudad", porque "lo que hay a día de hoy es la más absoluta incompetencia por parte de Isabel Albás", aunque "más que la incompetencia de Albás, preocupa la inacción de Bellido", ha insistido Campos.

Así, los socialistas han culpado al alcalde de "consentir esta situación, de permitir que la gestión turística de la ciudad esté en su peor momento, justo cuando más lo necesita un sector del que dependen muchas familias".