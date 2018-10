El PP exige la reforma integral del Polígono del Guadalquivir

Hasta el Polígono del Guadalquivir se desplazaron ayer el portavoz municipal del PP, José María Bellido, y los parlamentarios andaluces de la formación Adolfo Molina y María de la O Redondo para demandar un plan integral de mejora del mismo. Para los populares, el Polígono del Guadalquivir presenta un aspecto "desolador, tan desolador que no necesita parches, sino una plan de reforma integral", puntualizó José María Bellido. "El panorama que nos encontramos aquí es desolador, nos encontramos algunas manzanas que no tienen ni siquiera la luz interna de los patios en funcionamiento, con muchos desperfectos en puertas, en patios interiores, en cañerías, con unos acerados absolutamente levantados, con zonas de tránsito para ir a colegios por las que no hay quien ande, rampas para sillas de ruedas absolutamente invadidas por vegetación, jardines con bancos que no se han cambiado desde que se hizo el barrio...", lamentó el portavoz municipal del PP.

Bellido anunció que el PP trabajará en el Parlamento y en el Ayuntamiento con propuestas concretas para la zona. "La primera de ellas es que los fondos Edusi tengan una partida exclusiva para el Barrio del Guadalquivir, así como también para Las Palmeras y Las Moreras", dijo. También relató que "no puede ser que el IBI de las viviendas de protección social de la Junta lo pague quien tiene alquiladas las viviendas, vamos a exigir que lo pague la Junta". "Y queremos revisar situaciones que nos chocan, como la de las cocheras cerradas que se les están cobrando a los vecinos; esto se debe regularizar", defendió.

El PSOE respondió a estas palabras de los populares por boca de su secretario general en el Distrito Sur, Alberto Mayoral, quien puntualizó que "la puesta en marcha de la Delimitación del área de regeneración y renovación urbana y rural del Polígono del Guadalquivir de la Consejería de Fomento y Vivienda supondrá un avance positivo para el barrio y sus vecinos". "Debido a las problemáticas abordadas con estas actuaciones dentro del distrito, se ha recomendado nuevas intervenciones de carácter integral", dijo.