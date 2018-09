El PP plantea cinco grandes acuerdos para "cambiar el rumbo" de la ciudad

El portavoz del PP, José María Bellido, inició ayer el curso político con una declaración de intenciones en la que estableció sus prioridades para los próximos meses y ofreció cinco grandes acuerdos para la recta final del mandato basado en el empleo y el impulso económico y cambiar así "el rumbo" de la ciudad. "Hoy -por ayer- iniciamos el curso escolar y el curso político, que va a ser el último con este gobierno, afortunadamente", aseguró.

El portavoz popular insistió en que estos serán los últimos coletazos de un gobierno "sin modelo y sin proyecto de ciudad, con un caos en la gestión y con proyectos paralizados". Así, se ha propuesto dos grandes objetivos, el de "dejar de ser la capital del paro" y el de que "no tengamos cuatro de los diez barrios más pobres de España". "Esto es lo que nos debería quitar el sueño y no polémicas estériles", insistió Bellido.

El edil quiere pactos en empleo, turismo, las empresas públicas y la industria

En cuanto a los retos enumeró lo que, a su juicio, deben ser los grandes pactos de ciudad. Uno relativo al empleo y la industria, en el que haya acuerdos sobre la logística o el mundo digital; otro que tenga que ver con las inversiones necesarias para la ciudad y el equilibrio entre barrios; el tercero: un pacto por el "futuro y la viabilidad de las empresas públicas" para "que deje de utilizarse como arma electoral", aseguró el portavoz popular. Bellido se refirió además a otro gran acuerdo para "la lucha contra la desigualdad" y uno que tenga que ver con el "impulso al turismo cultural y de negocios". Todo esto iría sustentado en un gran pacto: "acabar con la división y las polémicas estériles".

El edil popular aseguró que es necesario "afrontar los retos de ciudad con acuerdos de todos, porque en estos cuatro años ha brillado por su ausencia el diálogo", dado que "no ha habido acuerdo de la alcaldesa con los partidos que no forman parte de su investidura en ningún asunto relevante de ciudad". Córdoba, por tanto, "no merece ya más años perdidos como van a ser estos cuatro, con una gestión sin ideas". Bellido abogó por un "cambio" y aseguró que lo que "pesa como una losa" es "que llevemos cuatro años perdidos, de ausencia de proyectos y de desconfianza por parte de un gobierno que no se dedica a lo importante, sino a pegos". El portavoz popular hacía referencia a las últimas declaraciones de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, sobre que "le pesaba como una losa" que la titularidad de la Mezquita-Catedral no fuera pública".

La puesta en escena de Bellido fue prácticamente como un arranque de la campaña, que es prácticamente lo que va a ser este curso político en Capitulares, ya no sólo por los comicios municipales sino por el adelanto electoral en Andalucía que se prevé en otoño y que será una buena oportunidad para comprobar las tendencias.

El portavoz popular aseguró que "en estos nueve meses que quedan" para las elecciones, desde su partido van a trabajar por "lograr el cambio de gobierno imprescindible en la ciudad", con el objetivo de que "Córdoba deje de ser la capital del paro y no puede seguir contando con cuatro de los diez barrios más pobres de España".