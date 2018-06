El PP espera que los cordobeses no paguen las 'hipotecas' de Sánchez

El portavoz del PP, José María Bellido, pidió ayer al Gobierno que no se pierdan los proyectos consignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año y que los cordobeses no sean quienes asuman "las hipotecas que ha pagado el PSOE para llegar a la Moncloa". El edil recordó que el PSOE ha retirado sus enmiendas a los presupuestos, por lo que le pidió que al menos mantenga los proyectos, que suponen "25 millones de euros en inversiones como compromiso con la ciudad para grandes iniciativas y para el día a día". No es justo, insistió, que "los cordobeses paguen las hipotecas con las que el PSOE ha llegado a la Moncloa".

Bellido recordó las iniciativas incluidas en las cuentas estatales, como el Metrotrén, con dos millones de euros; la Biblioteca Pública del Estado, con 3,5 millones de euros; los proyectos de redacción para las dos nuevas comisarías de Policía, con 600.000 euros; la Variante Oeste, con otros dos millones de euros, y la nueva salida de la autovía A-4, con 3,9 millones de euros. Igualmente, se refirió a la partida de 2,5 millones que se transfiere directamente al Ayuntamiento y que en los últimos años ha ido destinada a obras en la ciudad. "A ver qué dice ahora el cogobierno sobre los supuestos retrasos que impiden justificar los trabajos", dijo el portavoz del PP.

Por otra parte, Bellido también se refirió a la financiación autonómica y recordó que había un acuerdo para la implantación de "un nuevo sistema", ya que el actual es de la época de José Luis Rodríguez Zapatero. En este sentido, matizó que "no vale pedir en la oposición un nuevo modelo y ahora, estando en el Gobierno, decir que no hay tiempo". Y es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dicho que no va a dar tiempo a modificar el plan en lo que queda de mandato y ha emplazado el debate a la próxima legislatura.

Bellido recordó que el nombramiento de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, parecía ser un gesto a la renovación de esta financiación autonómica, ya que como consejera en la Junta de Andalucía fue una de las que más lo solicitó. De hecho, recordó, en el Parlamento de Andalucía "el PP tendió la mano" y todos los grupos aprobaron pedir 4.000 millones de euros más para la comunidad.