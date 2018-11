El PP denuncia "el fraude y el fracaso" de un Mi Barrio es Córdoba, "que ningún año se cumple"

El PP ha denunciado por boca de su portavoz municipal, José María Bellido, "el fraude y el fracaso" del plan Mi Barrio es Córdoba, "que ningún año se cumple", ha apuntado. "Ya se perdió un millón de euros al no poder justificar el equipo de gobierno las obras a finales de año de un plan anterior y vamos por el mismo camino", ha sentenciado Bellido. Y ha insistido en que, al no cumplirse ningún año, el equipo de gobierno del PSOE e IU busca fórmulas para no perder los fondos, como la de "enterrar el dinero que aporta el Ministerio de Hacienda en obras subterráneas de Emacsa, una empresa que cuenta con siete millones de beneficios anuales, por esa incapacidad para gestionar las actuaciones del Mi Barrio es Córdoba".

Bellido ha detallado que todavía quedan siete obras pendientes del plan Mi Barrio es Córdoba de 2017 y que no se ha adjudicado ni un solo proyecto de los 25 previstos para el presente 2018. Además, ha insistido en que la delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi, ya dijo el pasado año que el hecho de que en septiembre aún no hubiera sido posible firmar el convenio entre el Ayuntamiento y el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, culpando al Ejecutivo de ello, "iba a hacer que las obras llegaran muy justitas a final de año para justificarlas y resulta que ahora ni siquiera está firmado el convenio con el Ministerio de Hacienda para financiar proyectos locales, pese a que el Gobierno del PP destinó dos millones de euros para que se hicieran obras en los barrios". "Si el año pasado era difícil, aludiendo a que al firmarlo en dicho mes era una maniobra del Gobierno central para perjudicar a la ciudad, ¿qué ocurre este año que estamos en noviembre y no se ha firmado? ¿Por qué el Gobierno socialista de Pedro Sánchez no ha firmado todavía el convenio con el gobierno socialista de Isabel Ambrosio?", se ha preguntado el portavoz del PP.

También, Bellido ha insistido en que, "después de que se aprobara el Presupuesto municipal el pasado mes de enero supuestamente para agilizar las actuaciones en la ciudad, hay 110 millones en las arcas municipales porque el Ayuntamiento no hace nada, lo que demuestra la falta de capacidad, de agilidad y de gestión del gobierno municipal de Isabel Ambrosio", ha apuntado el portavoz del PP.

Mientras, la edil del PP Laura Ruiz ha defendido que "el equipo de gobierno de la señora Ambrosio va siempre con un retraso como mínimo de un año a otro en lo que respecta al plan Mi Barrio es Córdoba", por lo que "se ha desvirtuado el programa de equilibrio en los barrios".