El PP alerta del retraso en las obras del Marrubial por las expropiaciones

El PP centró ayer su oposición y críticas en las obras de la Ronda del Marrubial -proyecto en el que están involucradas la Junta y el Ayuntamiento- y alertó del retraso en la ejecución de las mismas por diversos motivos. Uno de ellos, según expuso el edil popular Luis Martín, fue el hecho de que la Gerencia Municipal de Urbanismo no haya iniciado hasta el 25 de julio el expediente de adquisición de suelo que algunos dueños tienen que ceder para que la obra -que comenzó a finales del año pasado- pueda continuar a cambio de aprovechamiento urbanístico. El cogobierno, anotó Martín, "se ha acordado el 25 de julio de que hay que obtener 500 metros cuadrados que todavía no se ha iniciado por parte de la propiedad". El concejal también advirtió de que para continuar la actuación es necesario llevar a cabo el retranqueo de la verja de las viviendas del Ministerio de Defensa junto al antiguo cuartel de Lepanto. Sin embargo, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, "dice que no es necesario". No es la primera vez que desde las filas del PP alertan del retraso en la conclusión de estas obras, algo que recordó Martín, quien señaló que "desde hace mucho tiempo planteamos que hay que respetar lo que marca el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la construcción de cuatro carriles más uno de servicio público para el Marrubial".

Martín hizo estas declaraciones en frente de la Biblioteca Central junto al viceportavoz del PP en Capitulares, Salvador Fuentes, quien sostuvo que tras la conclusión de la primera fase de las obras de la Ronda del Marrubial llega la segunda, pero "nadie sabe cuál es". "El movimiento vecinal ha pedido un segundo carril y no sabemos dónde está el tercero", lamentó. Para Fuentes, la de la Ronda del Marrubial va a ser "la gran obra inacabada del gobierno de Ambrosio con la complicidad de Susana Díaz".

Además de lanzar estas críticas respecto a las actuaciones en este punto de la capital, Fuentes reivindicó la creación de un centro de mayores en Lepanto, ya la población de esta edad que vive en este barrio carece de unas instalaciones de este tipo "y es una necesidad como el comer". Junto a un centro de mayores, demandó la puesta en marcha de un mercado gourmet en Lepanto.

Martín, por su parte, aseguró que desde el mandado municipal de 1995-1999 con la Alcaldía del PP y hasta la fecha "no se ha hecho nada" en las antiguas instalaciones del cuartel de Lepanto, lo que ha provocado que en la Casa Ciudadana se advierta incluso en carteles de la peligrosidad de estar en la zona del patio o en los soportales".