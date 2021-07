El PP aplaza el nombramiento de El Cordobés como Hijo Adoptivo de Córdoba

El concejal de Presidencia y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, anunció hace unos días que su grupo municipal llevaría al Pleno del Ayuntamiento del jueves 8 de julio una moción para que el torero Manuel Benítez El Cordobés fuera nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad de Córdoba.

Torrico explicó que esta moción iba referida a "la cuestión taurina" en tanto que se habían "hecho eco" de la petición de la Fundación del Toro de Lidia, por lo que iban a a solicitar que el torero palmeño recibiera la máxima distinción que concede el Consistorio. "Creemos que es de justicia concederle este título porque durante décadas ha llevado el nombre de la ciudad por todo el mundo y por ello vamos a proponer a los grupos políticos del Ayuntamiento que legalmente proceda concedérselo", precisó el edil.

Pues bien, el nombramiento de acuerdo al reglamento de Distinciones y Honores del Ayuntamiento tendrá que esperar, ya que el PP ha encontrado el rechazo de todos los otros grupos políticos del Consistorio, incluyendo a sus socios de gobierno Cs, que consideran que no es el de la moción no era el mejor método, sino que habría que buscar una fórmula para que la propuesta encontrara el mayor consenso posible. Finalmente, la moción ha sido retirada del orden del día del Pleno y se presentará como propuesta de Alcaldía a la Junta de Portavoces, una fórmula que está recogida en el reglamento.

La moción recogía que Manuel Benítez El Cordobés, nacido en Palma del Río el 4 de mayo de 1936, ya fue proclamado en octubre de 2002 V Califa del Toreo por el Ayuntamiento de Córdoba, por lo que, para el actual Gobierno municipal, la justificación del nombramiento que se postula "resulta indubitada, dada la trascendencia internacional de este torero de masas y embajador internacional de Córdoba".

"Revolucionario del toreo, torero de masas, triunfador absoluto en las plazas más importantes, mito más allá de nuestras fronteras y embajador internacional de Córdoba, benefactor de numerosas causas caritativas (se cuentan por centenares los festejos en los que intervino de manera altruista a favor de los más necesitados de la ciudad) hacen a Manuel Benítez acreedor del reconocimiento como hijo adoptivo de la ciudad", según señalaba la moción, donde también se resaltaba a este torero como "uno de los españoles más universales del siglo XX".

Todos en contra

La portavoz del Podemos, Cristina Pedrajas, se ha pronunciado al respecto insistiendo en que "hay una forma para hacer estas cosas, ni es el momento ni son las formas", mientras que la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha insistido en que "estamos a favor de que se le otorgue a El Cordobés el título de Hijo Adoptivo de Córdoba, pero no mantenemos las formas, que es politizar el asunto y sentar un precedente peligroso". Para Badanelli, es un error que se someta a debate algo que no tiene debate. "Lo que está haciendo el PP es de locos y pedimos al PP que no ensucie el nombre de Manuel Benítez y posibilite que se lleve en otoño a Junta de Portavoces para que allí se vote por unanimidad, para que venga a Pleno con el cien por cien de la ciudad", ha mantenido.

"Si el PP se propone hacer las cosas mal, las hace mal, más allá del fondo, son las formas, poniendo incluso de acuerdo a la izquierda y a la ultraderecha Hace pocos meses hemos debatido las medallas de la ciudad y ahora quieren politizar una persona", ha lamentado el portavoz de IU, Pedro García. Por su parte, la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, ha insistido en que el gobierno municipal "se ha instalado en esa estrategia para polemizar y hacer un uso pernicioso del catálogo de honores y distinciones de este Ayuntamiento". "Nos parece que no son las formas, Siempre se ha hecho buscando el consenso desde el ámbito de la Junta de Portavoces. Estas no son las formas. Nos parece indecente utilizar el nombre de una persona para llevar al debate tauromaquia sí, tauromaquia no", ha mantenido.

Isabal Albás (Cs) ha incidido en que "estamos de acuerdo en el fondo, pero en la forma no estamos de acuerdo; hay que hacerlo con el mayor consenso de los grupos municipales". Finalmente, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, que ha evitado polemizar, ha insistido en que los argumentos de la oposición le parecen infantiles. "Entonces cualquier moción que traigamos al Pleno para el bien de la ciudad también será politizar; no podríamos traer nada, porque todo sería politizar", ha concluido.