El PP augura en Córdoba que el Gobierno va a caer "por la corrupción política y económica del PSOE"

"Empecé esta intervención diciendo que estamos en una ciudad, Córdoba, con poso, con cultura; en una de las naciones más antigua de la Tierra; y os puedo asegurar que hasta el último anhelo y hasta el último esfuerzo de un partido que solo se debe a España [el Partido Popular] vamos a trabajar para que esta nación, España, siga siendo la nación más antigua de la Tierra".

Con estas palabras ha cerrado el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, el acto de la firma de la Declaración de Córdoba, un documento concebido durante el encuentro mantenido en la ciudad califal entre Feijóo y los presidentes de las 12 comunidades autónomas donde gobierna el PP, además de representantes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, como hoja de ruta para trabajar, entre otras cosas, con el objetivo de "cambiar a España a mejor", tal y como ha defendido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

En dicho encuentro, tanto Feijóo como Moreno, han augurado que el Gobierno de Pedro Sánchez va a caer "por la corrupción política y económica del PSOE", un Sánchez al que Feijóo ha acusado de haber llegado al poder "con la mentira y la corrupción" y de estar ahora "secuestrado por sus socios independentistas". "Este Gobierno va a caer, pero no vamos a dejar caer a este país. Sánchez caerá por las mismas razones que ha logrado conseguir la presidencia, por la mentira y por la corrupción", ha insistido.

Asimismo, tras defender que la amnistía y la corrupción del PSOE tendrán respuesta en la gestión y "la ejemplaridad" de los gobiernos del PP, ha aventurado que "la legislatura será tan larga como el provecho que quieran sacar los socios de Sánchez. Mientras le sea útil, le prorrogarán el mandato día a día. Y cuando ya no le sea útil, le dejarán caer en el ostracismo y en la indignidad", ha apuntado. "Con independencia del momento de la caída de Sánchez, no se llevará por delante su país como se está llevando por delante su partido porque, precisamente, el PP no lo permitirá. Ni lo permitiremos, como el primer partido de España, ni lo permitiremos desde los gobiernos autonómicos donde se gobierna España", ha añadido.

Mientras, Moreno ha defendido que lo que se conoce del caso Koldo "parece solo la punta del iceberg" de este caso corrupción del PSOE, y que la situación actual que atraviesa el Ejecutivo se parece mucho a la que precedió a la pérdida del poder de los socialistas en el Gobierno andaluz a favor de los populares. Moreno ha insistido en que los socialistas "tienen ahora que sonrojarse, agachar la cabeza y pedir disculpas, porque se inventaron una moción de censura contra un gobierno legítimo, apoyado por la mayoría de los ciudadanos españoles, que estaba haciendo reformas, que estaba levantando la economía y haciendo progresar a la sociedad, que era un gobierno del PP, el Gobierno de Mariano Rajoy, y se inventaron una moción de censura porque decían que ese gobierno era corrupto". "¿Dónde está ahora el Gobierno corrupto?", se ha preguntado.

La Declaración de Córdoba

Feijóo y los presidentes autonómicos del PP han rubricado ese manifiesto, la Declaración de Córdoba, por la que el partido, en concreto, se declara "con la Constitución, con España y contra la corrupción política y económica del PSOE". Durante su discurso, el presidente nacional de los populares ha insistido en que "la Declaración de Córdoba es una herramienta útil con la que mandamos un mensaje de esperanza a nuestro país y con la que decimos no a la amnistía del separatismo y a la corrupción del sanchismo".

De hecho en el documento se insiste en que el PP rechaza "con toda contundencia que el actual Gobierno central haya elegido vivir permanentemente extorsionado por el independentismo"; así como que los firmantes del PP "mostramos nuestro frontal rechazo a la ley de amnistía, que es corrupción política, y nuesta voluntad de trabajar para frenarla ante todas las instancias posibles".

El líder del PP ha defendido que "la triste realidad" es que a día de hoy España sería un país sin gobierno si dependiera del Gobierno central de Pedro Sánchez; insistiendo en que la realidad de España es que es "un país de autonomías gobernadas en su mayoría por el PP y que son las que están gobernando a España, porque no tienen compromiso con quien se quiere ir de España". "Al contrario del Gobierno de Sánchez, los de las comunidades autónomas son gobiernos que escuchan a los ciudadanos, porque tenemos claro que los políticos somos sus servidores, y al contrario que el Gobierno, el PP no busca la aprobación del independentismo y no conspiramos en secreto contra la soberanía nacional".

En este sentido, al igual que el presidente de la Junta de Andalucía, quien intervino antes que él, Feijóo puso en valor que el PP gobierna en el 70% del país. "Alberto Núñez Feijóo cuenta con el apoyo del 70% de la población de España y Sánchez con el de Puigdemont", ha incidido Moreno, para destacar que España necesita líderes que "respeten las normas y la Constitución y que sean capaces de escuchar, aprender y compartir para lograr un futuro mejor para España, como hemos hecho en Córdoba".

Asimismo, a través del manifiesto rubricado, el PP rechaza "toda forma de corrupción económica: exigimos al Ejecutivo explicaciones y dimisiones por la trama beneficiada en medio de la pandemia y el torpedeo a la investigación"; así como defiende que "nos sentimos más convocados que nunca a revertir desde nuestras responsabilidades las desigualdades que se están generando. La igualdad no es una opción, es un derecho de todos los españoles".

En el manifiesto, los populares reiteran la exigencia de que de que se convoque de forma inmediata la Conferencia de Presidentes, así como el resto de foros multilaterales en los que se deben tratar los asuntos comunes; renuevan "nuestro deber de defender y reforzar el sistema autonómico"; y afirma "categóricamente que el futuro de España corresponde decidirlo a todos y cada uno de los españoles", condenando que "el independentismo se sienta impune para reactivar su propósito de autodeterminación" gracias a la ley de amnistía "aprobada por Sánchez".

En este contexto, Feijóo ha justificado el manifiesto popular insistiendo en que España presenta una situación inédita en democracia, donde tenemos un presidente del Gobierno que "abdica de sus responsabilidades y acepta su condición de delegado del independentismo, pero no se va"; además de sentenciar que "la amnistía y la corrupción con la que el PSOE humilla a España tendrá respuesta en la gestión y la ejemplaridad de los gobiernos del PP: Es nuestro compromiso y, más que nunca, nuestra obligación". Feijóo también ha destacado que, entre otros temas, durante el encuentro de Córdoba se ha hablado de una EBAU común para toda España, un calendario vacunal y cribados de cáncer más homogéneos, la política de mercado único que facilite la inversión y la gratuidad de las escuelas infantiles, "pues estas son las cuestiones que necesitan los españoles. Haciendo todo esto es nuestra forma de decir no a la amnistía del independentismo y no la corrupción del sanchismo".