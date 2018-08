El PP y Al-Zahara cargan contra la política municipal de jardines

Las críticas hacia la delegada de Infraestructuras y responsable del área de Parques y Jardines, Amparo Pernichi, no cesan. Hace pocos días la delegada de IU ofreció los datos de la citada área y no son pocos los que denuncian la escasez de políticas en este ámbito y una gestión cuestionable. Si hace un par de días fue CGT el sindicato que reprochó las políticas en este sentido a Pernichi, ayer se unieron el PP y la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara.

La concejala del PP Laura Ruiz calificó de "fracaso" la "política verde" municipal y recordó los congresos de parques y jardines celebrados en Huesca y Córdoba y en los que Pernichi anunció varias medidas a tomar en este sector. Según Ruiz, en el congreso de Huesca la delegada de Infraestructuras anunció que Córdoba se convertiría "en el centro de la materia verde", algo que para la popular se puede conseguir por las políticas previas, ejercidas durante el mandato de José Antonio Nieto y, reconoció, también en las anteriores. Sin embargo, para la concejala popular los objetivos fijados en esos congresos "no se han alcanzado". Ruiz habló, por ejemplo, del anuncio que se hizo en su día de unir diseño con jardines, algo que para el PP no se ha logrado. También criticó que no se hayan impulsado nuevos huertos sociales, como el que estaba previsto cerca de Miralbaida.

De la misma forma, Ruiz reprochó que no se haya creado "ni un solo itinerario de sombra" para caminar por la ciudad bajo árboles y que tampoco se haya creado alguna isla de frescor. Sobre esto último, detalló que son proyectos fáciles de ejecutar porque el vivero municipal "cuenta con infinidad de plantas" y esa isla puede plantarse en cualquier solar árido que sea propiedad del Ayuntamiento. Además, recordó a Pernichi que durante el mandato del PP se plantaron casi 11.000 árboles, bastante más que los que se han plantado durante el actual.

Por otro lado, desde Al-Zahara consideran "irresponsable" la política sobre arboleda que lleva a cabo el Consistorio porque no se realizan las podas necesarias, no se rellenan los alcorques vacíos y no se retiran los tocones. Desde la federación vecinal detallaron que estas carencias provocan, entre otras cosas, que las ramas cubran el alumbrado público, que las calles se llenen de hojarasca o que se rompan ramas. También criticaron que los alcorques vacíos y los tocones generan barreras arquitectónicas. Además, Al-Zahara denunció que no sólo se pueden plantar naranjos, sino que son necesarios árboles de mayor porte que den sombra y que además no levanten con sus raíces el acerado.

La federación vecinal criticó, además, la manera de gestionar el área de Parques y Jardines. En este sentido, recordó que son varias delegaciones las que llevan este área lo que genera "una falta de definición de las tareas a realizar". Por ello, los vecinos exigieron una gestión unitaria para solventar la problemática.