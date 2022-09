La Orquesta invita a pasear por los rincones patrimoniales de Córdoba en su concierto de presentación de temporada

Un canto a las calles, barrios y rincones de Córdoba abrirá este viernes la temporada de la Orquesta de Córdoba con un concierto de presentación en el Gran Teatro para el que se han agotado las invitaciones.

La obra Canto a Córdoba, encargo de la Orquesta al compositor pozoalbense Lorenzo Palomo, será la pieza principal de un recital que ofrecerá pequeñas píldoras de lo que será la temporada de abono. El resto de obras que componen el programa serán un misterio hasta el viernes.

El gerente de la Orquesta, Daniel Broncano, ha manifestado que se trata de una obra "hecha para nosotros, para la Orquesta y la ciudad de Córdoba, especialmente para Javier Povedano, un artista híbrido cantante y clarinetista; solo puede estar hecha para él".

Broncano ha añadido que "esta es la puerta de nuestra 30 temporada", que será especial por este aniversario y por la vuelta a la normalidad "después de estos dos años terribles para las artes escénicas y la música". Por lo que la empiezan "con muchas ganas".

El director de la Orquesta, Carlos Domínguez-Nieto, ha manifestado que este concierto será "muy especial" en el que tocarán "obras básicas fundamentales" que él mismo irá explicando. A la vez, ha alabado el trabajo de Javier Povedano, "barítono y clarinete solista, una cosa única que no se ha escuchado en ningún lugar del mundo".

Por su parte, Palomo ha confesado que le hizo una "ilusión enorme" este encargo por tratarse del 30 aniversario de la Orquesta. El compositor ha recordado que ha "llevado a Córdoba por todo el mundo" y han sido "dirigidas por grandes directores e interpretadas por grandes orquestas del mundo". "Mi música es siempre Córdoba y Andalucía", ha resaltado, añadiendo que "tenía un gran ventanal" en su estudio de la Ópera de Berlín "y veía el cielo; en mi imaginación construía un puente que me llevaba desde Berlín a Córdoba".

Palomo ha añadido que ha sido "un problema escoger siete puntos de Córdoba, cuando tiene cientos de rincones, plazuelas, de callejas..." y finalmente en la composición aparecen, entre otros, el Cristo de los Faroles, la Calleja de las Flores, Medina Azahara, la plaza del Potro y un homenaje a Santa Marina, "el barrio de los piconeros", donde él se crió, jugaba con sus amigos e incluso fue organista de la iglesia de Santa Marina. "Esta ocasión para nosotros, para Juana y para mí, es una ocasión de lujo porque hacer una obra para nuestra Córdoba significa muchísimo para nosotros", ha señalado.

Sobre Povedano, ha explicado que "es de los poquísimos artistas que puede haber en el mundo que toque un instrumento y cante de maravilla": "Interpreta mi Canto como yo lo escribí". "Espero que guste al público", ha dicho sobre la obra, porque han hecho "un esfuerzo para hacer un gran homenaje a nuestra Orquesta".

Lorenzo Palomo (1938) es uno de los compositores españoles actuales de mayorproyección internacional. Sus composiciones le han proporcionado éxitos rotundos enEspaña y fuera de ella, siendo sus obras interpretadas por, entre otras, las orquestas de Boston, Filadelfia, Pittsburgh, Detroit, London Symphony, Oslo, Suisse Romande,Academia Santa Cecilia di Roma, Filarmónica de Hamburgo, Sinfónica de Moscú o laOrquesta Nacional de España.

La poeta Juana Castro, que ha escrito los textos para esta obra, se ha mostrado "contenta por haber participado" en esta iniciativa. "Alguien le dio mi nombre a Lorenzo y hemos colaborado juntos", ha apuntado. Incluso ha "tenido que aprender" y adaptarse porque "él me decía que así como los poemas forman una familia de palabras, en el canto hay que ver cada palabra por separado para que no chirríen; y acostumbrada a escribir con musicalidad, pero no con rimas, ha sido un aprendizaje provechoso".

El solista, Javier Povedano, ha asegurado que es "un honor" que Lorenzo Palomo pensara en él para esta obra en la que conjuga sus dos disciplinas, el clarinete y el canto. "No puedo estar más contento" por participar en esta obra con "la Orquesta de mi ciudad, una obra dedicada a mi ciudad y textos de las calles en las que me crié y crecí", ha resaltado. "Es una obra maravillosa, preciosa, tanto por la música como por los textos y lo que evoca", así que "es una pena que estén las invitaciones agotadas y a la vez una alegría", ha explicado.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento, Marian Aguilar, ha destacado la "ilusión que supone cumplir 30 años" y la "buena salud" de la que goza la formación musical. La presentación será "por la puerta grande" ya que las invitaciones están agotadas, "muestra de la que la ciudad de Córdoba está respondiendo". "Creo que ese feedback es muy positivo porque muestra que la Orquesta sabe lo que tiene que ofrecer a los cordobeses", ha apuntado.

Por último, el delegado de Cultura de la Junta, Eduardo Lucena, ha debutado en el cargo con esta presentación "de la mano de dos paisanos de la comarca de Los Pedroches, lo que muestra lo que aportan a la provincia los pueblos".