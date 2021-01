Oftalmología y Dermatología, las especialidades con más demora para una primera consulta en Córdoba

Oftalmología, Dermatología y Medicina Preventiva son las tres especialidades con más demora para una primera consulta en Córdoba, con una espera de entre 97 y 67 días. En toda la provincia hay 55.804 citas pendientes con el especialista en los diferentes hospitales públicos. De ellas, 36.220 pertenecen al área del Hospital Reina Sofía, 2.130 al Hospital de Puente Genil, 2.176 al del Valle del Guadiato, 5.090 al de Montilla, 7.820 al Infanta Margarita de Cabra y 2.368 al Valle de los Pedroches de Pozoblanco. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) divide estas citas en tres ámbitos: primeras consultas, interconsultas hospitalarias y consultas procedentes de Atención Primaria.

Según los últimos datos publicados por la Consejería de Salud, de las 36.220 personas que esperan una cita con el especialista en el área sanitaria del Hospital Reina Sofía, que engloba también al centro de especialidades Carlos Castilla del Pino, 18.110 lo hacen para una primera consulta; 9.175 para una interconsulta hospitalaria y 8.935 ciudadanos para una consulta procedente de Atención Primaria.

Según la Guía de términos relativos a consultas externas y pruebas diagnósticas publicada por la Consejería de Salud, las primeras consultas son aquellas programadas y solicitadas por un médico de Atención Primaria para un especialista que no tengan la consideración de revisiones.

Las interconsultas hospitalarias son las efectuadas por primera vez en una especialidad concreta y por un problema de salud nuevo (se excluyen las revisiones periódicas de tipo preventivo) según criterio del médico prescriptor y que no procedan de un facultativo de Primaria. Sobre la tercera categoría esta guía no marca ninguna pauta, por lo que no se pueden especificar las diferencias entre las llamadas "consultas procedentes de Atención Primaria" y una primera consulta.

En el ámbito del Hospital Reina Sofía -el centro de referencia de la provincia y el que tiene una cartera más amplia- la especialidad con más demora para una primera cita es Medicina Preventiva y Salud Pública, con un retraso de 97 días de media; seguida de Oftalmología, con 88 días y la segunda mayor cifra de pacientes en espera, 2.589; y en tercer lugar está Endocrinología, con 78 días.

Rehabilitación es la especialidad que tiene más personas pendientes de pasar por consulta, un total de 3.898 y 40 días de demora, según los datos publicados por el SAS. Otras de las que aglutinan a más pacientes para una primera consulta son Anestesiología y Reanimación (963 personas), Aparato Digestivo (946), Ginecología (926) y Otorrinolaringología (906).

A pesar de la pandemia del covid-19, los datos publicados por Salud el pasado mes de diciembre, que son referentes a junio de 2020, reflejan una bajada en el total de citas pendientes con el especialista en el ámbito del Reina Sofía. En el mismo mes de 2019 eran 76.636, lo que supone una sorprendente bajada del 52%. También se ha reducido el tiempo de espera medio para una primera cita, pasando de 221 días a 52. En junio de 2019 eran Anestesiología y Reanimación (853 días), Traumatología y Cirugía Ortopédica (480 días) y Cirugía torácica (361 días) las especialidades con más retraso para una primera consulta.

Ese insólito descenso en el Reina Sofía es extensible al total de la provincia ya que en junio de 2019 las citas pendientes en el total de hospitales eran 107.566 frente a las 55.804 actuales, por lo que se ha producido una caída del 48% en plena pandemia y según los datos del SAS.

Hay que aclarar que el Gobierno andaluz suspendió en marzo de 2020 los dos decretos de garantías de plazo de respuesta para operaciones, pruebas diagnósticas y consultas con el especialista. Uno establece que las intervenciones quirúrgicas tendrán una espera máxima de 180 días que se reducirá a 120 en algunos casos más graves, mientras que para las consultas la espera máxima debe ser de 60 días. Ambos decretos siguen anulados por la Junta, por lo que en estos momentos no existe ninguna garantía de plazos.

Situación en la provincia

En la actualidad, en el Hospital de Puente Genil hay un total de 1.065 personas en lista de espera para una primera consulta y las especialidades con más cola son Traumatología y Cirugía Ortopédica (248 pacientes esperando), Dermatología (224) y Oftalmología (188). Las que tienen una mayor demora son Obstetricia (44 días), Oftalmología (43) y Dermatología (39).

En el Hospital Valle del Guadiato hay 1.088 primeras citas pendientes y, en este caso, Oftalmología, con 181 pacientes; y Dermatología, con 165, son las que tienen más lista de espera y también más demora (hasta 72 días) junto a Cardiología, Otorrinolaringología y Ginecología.

En el Hospital de Montilla, 2.545 ciudadanos están a expensas de una primera consulta con el especialista. En este caso, de nuevo aparecen Oftalmología y Dermatología como las que tienen a más pacientes en espera, con 501 y 487 respectivamente, seguidas de Rehabilitación (441); y también son las que acumulan un mayor retraso, junto a Medicina Preventiva y Salud Pública, que está en el primer puesto con 130 días.

En el Infanta Margarita de Cabra, otra vez aparece Oftalmología como la que tiene un mayor número de personas que aguardan una primera cita (1.125), con Rehabilitación (525) y Dermatología (367). En este centro es Medicina Interna la que tiene un mayor tiempo de respuesta asistencial (169 días), junto a Oftalmología (86) y Endocrinología (76).

Por último, en el Hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco hay una cola de 1.184 pacientes para una primera consulta y sigue apareciendo Oftalmología como la especialidad con más demanda (204 personas), seguida de Cardiología y Aparato digestivo (107 ambas). En este caso, Neurología, con 77 días, es la que tiene más demora; mientras que en segundo lugar se encuentra Medicina Preventiva y Salud Pública, con 56 días; y en tercero Oftalmología, con 43 días.