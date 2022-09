La ONCE y CECO refuerzan en Córdoba su compromiso para impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad

El Grupo Social ONCE y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) han firmado este jueves un acuerdo de colaboración para impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad en la provincia. El director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque; el director regional de Inserta Empleo en Andalucía, Francisco López, y el gerente de Ilunion Facility Services de Andalucía Occidental, Juan Fernández, han firmado el convenio con el presidente de la patronal, Antonio Díaz, con la intención de reforzar su cooperación y su experiencia para facilitar y contribuir a la integración social de las personas con discapacidad a través de la formación y el empleo.

Las partes se comprometen a intercambiar asesoramiento mutuo en relación a las necesidades y demandas de las personas con discapacidad, a promover acciones conjuntas de formación relacionadas con la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal y diseño para todas las personas y la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y a organizar jornadas de concienciación dirigidas a derribar las barreras que entorpecen la contratación laboral de las personas con discapacidad.

El convenio prevé promover entre los asociados a CECO la formación, cualificación, captación, selección e intermediación laboral desarrolladas por personal cualificado para conseguir la integración laboral, directa e indirecta, de las personas con discapacidad en Córdoba.

Fruto de este acuerdo, ONCE, Fundación ONCE, Inserta Empleo, Inserta Innovación e Ilunion participarán en los distintos foros de CECO para dar a conocer las buenas prácticas en materia de contratación de personas con discapacidad, desarrollo empresarial y fomento de contratación responsable a Centros Especiales de Empleo.

Una apuesta segura

En presencia también de la directora de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera, el director de la Organización en Málaga ha subrayado la importancia estratégica de este acuerdo para todas las partes implicadas para la provincia y ha animado a los empresarios cordobeses a que sean ambiciosos en su apuesta por la capacidad de las personas.

“Una persona con discapacidad es siempre una apuesta segura para cualquier empresa -ha sostenido José Miguel Luque- y este convenio lo que hace es poner a disposición de los empresarios cordobeses todo el conocimiento y la experiencia del Grupo Social ONCE para redoblar el compromiso por la creación de empleo de calidad y responsable, por la formación de las personas con discapacidad, la eliminación de barreras y la generación de alianzas para buscar una mejor solución para aquellas personas que requieran nuestro apoyo, que sepan que estamos ahí, ahora más que nunca, para dar certidumbre y confianza en tiempos de muchas incertidumbres y desconfianzas”.

Antonio Díaz, presidente de CECO, ha significado que este acuerdo impulsa aún más la colaboración permanente de CECO con la ONCE en la provincia de Córdoba. Díaz ha incidido en que su compromiso es "trasladar a las empresas la sensibilidad y también la oportunidad de poder contar con personas discapacitadas cualificadas. Hoy estamos aquí para favorecer la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad no solo desde la rentabilidad social”.

Con 71.194 puestos de trabajo, el Grupo Social ONCE se sitúa en el cuarto mayor empleador no público en España y el mayor empleador del mundo de personas con discapacidad. En Andalucía, el Grupo Social ONCE lo conforma una plantilla de 13.162 trabajadores (902 en Córdoba). De ellos, el 58,2% son personas con alguna discapacidad; y el 43% son mujeres. Así, una de cada 286 personas que tienen un empleo en España trabajan en el Grupo Social ONCE.