Nombres de fútbol

Esta semana hemos tenido fútbol de Primera en el Arcángel, que se ha jugado una semifinal de un torneo que se inventaron hace unos años, no me acuerdo ahora como se llama, y vinieron a jugar el Barcelona y la Real Sociedad, que es el mismo que nos ha tocado en la Copa la semana que viene, si no me acuerdo mal.

Lo del torneo este que se ha jugado ha hecho que se hable mucho esta semana sobre el nombre de nuestro estadio, y que yo siempre llamaré el Arcángel, por mucho que lo hagan dos mil veces más, porque creo que ese es su nombre, me parece a mí. Oye, que quien quiera llamarlo Nuevo Arcángel lo comprendo, porque la verdad es que es nuevo, si se compara con el antiguo, donde está ahora el centro comercial.

La de recuerdos que tengo yo de ese estadio, que anda que no he visto ahí partidos, más que en el nuevo, pero bastantes más, si me paro a pensarlo. Que recuerdo los domingos de inviernos fríos como el de ahora, que antes nos hartábamos de comprar castañas en el hombre del trenecito, y luego nos metíamos en el campo con las manos calentitas. Y vaya pedazo de jugadores que he visto yo en ese estadio, pero tela, Berges, Paco, Luna, Toni, Valentín, Mantecón, Manolín Cuesta, Perico Campos, Mena, Loreto, Juanito, hasta Del Bosque y yo no sé cuántos más que nos han dado muy buenas tardes. Aunque también ha habido tardes en las que lo hemos pasado muy mal, también es la verdad.

Pero volviendo a lo del nombre, como he dicho, yo prefiero llamarlo el Arcángel, como siempre lo he llamado, pero que puedo entender que haya quien lo llame Nuevo, porque la verdad es que lo es. Lo que no termino de entender es lo de Reino, que le escucho a alguna gente y que todavía no sé de dónde sale, la verdad. No sé si es de una canción o de dónde, pero que así nunca se ha llamado, y yo, por lo menos, nunca lo voy a llamar. A esa moda no me voy a apuntar.

En fin, que volvamos a hablar de estas cosas de nuestro Córdoba tampoco está tan mal, porque eso significa que no estamos hablando de esos líos gordos en los que hemos estado metidos y que casi nos cuestan la desaparición, que anda que no estuvimos cerca, pero cerca.

Ahora espero que estemos cerca de pasar de ronda en la Copa, aunque va a ser difícil, que los de la Real juegan tela, que el otro día el Barcelona tuvo que recurrir a los penaltis para poder hacerlo. Pero bueno, eso ya nos queda poco para saberlo. Hasta entonces, que tengan una buena semana y que no pasen frío, que vaya tela la que está cayendo.