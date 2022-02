El PSOE de Córdoba pide datos sobre la próxima edición de la Noche Blanca del Flamenco

El grupo municipal socialista ha registrado un escrito dirigido a la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba en el que le piden información sobre la próxima edición número trece de la Noche Blanca del Flamenco.

"Faltan apenas cuatro meses y no sabemos nada acerca de uno de los eventos culturales más emblemáticos de la ciudad en los últimos años y, como viene siendo habitual desde que PP y Cs gobiernan en Capitulares, la transparencia no existe en su gestión. En la Comisión Permanente de Promoción no han trasladado ninguna información, por lo que nos hemos visto obligados a pedirla por escrito”, ha explicado la concejala socialista Isabel Baena.

En la misma línea, ha llegado a señalar en una nota de prensa que "tienen conocimientos por otros cauces de que el área de Cultura está trabajando en la celebración de este evento que se desarrollará el 18 de junio y que ya se ha tramitado la contratación de dos actuaciones". Así, según esos conocimientos ha anotado que una de esas actuaciones se celebraría a las 22:30 en la Plaza de las Tendillas y la otra a las 02:00 en la plaza de la Corredera y, por ello, han solicitado a la delegada de Cultura que se facilite toda la información disponible hasta la actualidad.

Baena ha insistido en que lo que quieren es saber "qué modelo de evento tendrá lugar, qué actuaciones se han cerrado ya, cuántos escenarios van a distribuir por la ciudad y cuál es el presupuesto disponible para esta edición". Otra de sus demandas es comprobar si se va a acercar la Noche Blanca a los vecinos y si se van a montar escenarios en distintos barrios de la ciudad y en las barriadas periféricas.

A su juicio, el sector cultural tiene la suficiente entidad en Córdoba como para que el equipo de gobierno le dedique todo su esfuerzo. “La cultura genera empleo y desarrollo económico y nuestra ciudad lo tiene todo para convertirse en un referente cultural, pero la incapacidad del gobierno municipal para gestionar cualquier proyecto, por básico que sea, nos va a hacer perder muchas oportunidades”, ha concluido.