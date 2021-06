Nervios e ilusión en el primer día de los exámenes de Selectividad en Córdoba

Un grupo de cinco estudiantes del colegio San Francisco de Sales aguarda en las puertas de la Facultad de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba para afrontar la segunda materia de las pruebas de acceso a la Universidad -la antigua Selectividad- la mañana de este 15 de junio, primer día de pruebas tras una preparación de meses con el objetivo de conseguir entrar al grado que desean en la Universidad a partir de septiembre.

Francisco Domenech, Álvaro Romero, Andrés Rivadeneyra, Candela Perea y Lucía Romero, todos del colegio San Francisco de Sales, han madrugado para estar a tiempo en la Facultad y, ya más tranquilos, han mostrado sus buenas sensaciones tras el primer examen, el de Lengua y Literatura. "Los nervios se van una vez terminas el primero", comentan mientras se preparan para el de Historia, una de las materias más temidas por los estudiantes este año, junto a Matemáticas.

La mayoría de estos alumnos quiere estudiar alguna carrera relacionada con la salud, sobre todo Medicina, aunque ya han pensado en otras opciones de no ser posible entrar. Y es que este grado, hasta ahora, es la titulación con la nota más elevada en la UCO, ya que el año pasado era necesario como mínimo tener una nota de 13,355 por ser de los grados más demandados.

Lucía Millán, del instituto Fidiana, también tiene una segunda y hasta tercera opción de no ser posible estudiar Medicina. "Si no me es posible entrar aquí, buscaría en otra ciudad u optaría por cursar un grado superior", explica. En ello coincide con Francisco Fernández, del instituto Blas Infante, que asegura que de no obtener la nota necesaria para Medicina intentaría entrar en Enfermería y pedir el cambio.

Para Lucía, la materia que le genera más nervios es Matemáticas, mientras que con Historia se siente confiada y la prueba de Lengua le ha parecido "complicada", sobre todo el texto periodístico, afirma. En esta materia, los alumnos han tenido que, entre otras cosas, analizar un texto El Lobo, del jefe de Opinión del Grupo Joly, Luis Sánchez-Moliní, o un fragmento de una obra de Carmen Martín Gaite. En el caso de Historia de España, ha preguntado en su primer apartado por el reinado de Isabel II, la guerra colonial, Primo de Rivera o la Transición.

Un total de 4.550 estudiantes cordobeses se han matriculado para realizar las Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (PEvAU), un número elevado que Educación asegura es una cifra que fluctúa y que podría normalizarse en la siguiente convocatoria. Para esta convocatoria ordinaria del mes de junio se han habilitado 34 sedes en la provincia de Córdoba, cuatro menos que el pasado curso, que se ampliaron debido a la crisis del coronavirus, pero el doble de recintos que antes de la llegada de la pandemia.

Se ha seguido el mismo protocolo del año pasado por la pandemia y el primer examen ha arrancado con regularidad en las 34 sedes en Córdoba, sin ninguna incidencia a primera hora de la mañana, según ha destacado el vicerrector de Acceso de la UCO, Alfonso Zamorano, quien también ha destacado que en algunas ingenierías la demanda "está subiendo" este año, aunque habrá que esperar para conocer la nota de corte, que se sabrá el próximo 24 de junio.

Y es que las medidas de seguridad, como la mascarilla y la distancia se mantienen este año y, además, la normativa deja claro también que los alumnos y alumnas que tengan el pelo largo deben llevar coleta para asegurar que no están usando audífonos o auriculares durante los exámenes. Los alumnos ya lo tienen claro y han asegurado a el Día que las medidas "se están cumpliendo" y que el uso de la coleta "es obligatorio" para evitar copiar.

Las sedes

En Córdoba capital los exámenes se realizan en el Campus de Rabanales, que cuenta con dos sedes, a las que acuden los alumnos de ocho centros de la ciudad, mientras que a la Facultad de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales están llamados los estudiantes de siete institutos de Secundaria y colegios.

Otra de las sedes es la Facultad de Ciencias del Trabajo, al que están adheridos los alumnos de otros siete centros educativos, mientras que en las aulas de la Facultad de Medicina, Enfermería y Fisioterapia acoge a los futuros alumnos universitarios, si es que pasan las pruebas, de 11 colegios e institutos.

Otras de las sedes establecidas por la UCO en esta nueva convocatoria es la Facultad de Ciencias de la Educación, además del edificio anexo de Turismo del aulario de Menéndez Pidal. El instituto Villarrubia, en la capital cordobesa, es otro de los espacios elegidos.

El resto de sedes se distribuyen por la provincia en Aguilar de la Frontera, Baena, Belmez, Benamejí, Bujalance, Cabra, Castro del Río, Fernán Núñez, Fuente Obejuna, Fuente Palmera, Hinojosa del Duque, La Carlota, LaRambla, Lucena (dos sedes) Montilla, Montoro, Palma del Río, Posadas, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil (dos sedes), Rute, Santaella, Villanueva de Córdoba y Villarrubia.