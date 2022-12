Navidad Córdoba: Mariah Carey, la favorita de los cordobeses para sonar en el espectáculo de la calle Cruz Conde

Mariah Carey y su archiconocido villancico All I want for Christmas is you es el preferido por los cordobeses para que suene en el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde. Es el resultado principal de la encuesta realizada por El Día para conocer cuáles son los villancicos favoritos de los cordobeses entre varias opciones, que incluían desde los temas más clásicos hasta los más actuales.

Con todo ello, el 23% de las respuestas han sido a favor de All I want for Christmas is you, mientras que en segundo lugar han quedado los villancicos de toda la vida como Los peces en el río, o A Belén pastores, que han cosechado el 18% de los apoyos.

En tercer lugar ha quedado el también archiconocido El tamborilero de Raphael, con un 12% de los votos, mientras que Mi mejor regalo, de India Martínez, que sonó el año pasado, se ha quedado en cuarta posición con un 11% de los votos.

Sebastián Yatra y su versión de Santa Claus Is Comin’ To Town', por su parte, ha cosechado un 10% de los votos recogido en la encuesta, y se ha quedado en quinto lugar. El burrito sabanero, en cualquiera de sus versiones, por su parte, ha logrado la sexta posición con un 9% de los votos.

A continuación aparecen Llegó la Navidad de Ozuna, la Navidad más reggaetonera, y Jingle Bells, que han logrado un 6% de los apoyos respecticamente, y ocupan la séptima y octava posición.

Cierra la encuesta el más que tradicional y también muy conocido Llega la Navidad, de Miliki, que ya sonó en la primera edición del montaje navideño de luz y sonido de la calle Cruz Conde y que ha quedado en última posición, con un 4% de los votos.