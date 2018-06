Movilidad decidirá en julio sobre la segunda fase de Capitulares

"Lo decidiremos antes de irnos de vacaciones, antes del próximo mes de agosto". El edil de Movilidad, Andrés Pino, contestó ayer así a la pregunta de la prensa sobre la opción por la que finalmente se optará para la segunda fase del plan de tráfico de Capitulares; o lo que es lo mismo, del plan de tráfico del Centro de la Ciudad. Todo ello horas después de que el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) defendiera la opción del Consejo de Distrito Centro para esa segunda fase, esto es, "que se quede como está con tan sólo la reforma en la calle Gutiérrez de los Ríos", tal y como relató el presidente del colectivo, Juan Andrés de Gracia. "Es lo más lógico dado que no se han llevado a cabo las actuaciones complementarias en el plan de accesibilidad del Casco", puntualizó el máximo responsable del Consejo del Movimiento Ciudadano. Como el Consejo de Distrito Centro, el colectivo presidido por De Gracia pide además al Ayuntamiento que se retire el transporte público pesado de Aucorsa de esa zona de la ciudad para sustituirlo por microbuses.

Respecto a la primera de las demandas, la de la opción de que el plan de tráfico se quede como está con tan sólo unos pequeños ajustes como el de la calle Gutiérrez de los Ríos, Pino sentenció que lo ve con buenos ojos, pero que la opción por la que se opte saldrá de la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento. "No es la que en principio se comentó, sin embargo, es una opción que no vemos mal y que es muy posible", sentenció el concejal de Movilidad. "Elegiremos la opción que tenga el mayor consenso", añadió el edil, quien recordó que en esa comisión, además del Consejo del Movimiento Ciudadano, están representados los grupos políticos y representantes de los taxis de la ciudad, comerciantes y asociaciones de vecinos. También adelantó que la decisión de los reajustes que se van a acometer en la calle Gutiérrez de los Ríos, "reajustes sobre los que existen varias opciones para facilitar la entrada y la salida a la misma, se va a tomar muy pronto, incluso, esta misma semana".

Y sobre la eliminación los autobuses pesados de Aucorsa del Centro de la ciudad, Pino insistió en que "las calles de esta zona no pueden soportar estos grandes medios de transportes públicos; no obstante, los ciudadanos no pueden perder servicios, por lo que en un primer momento se intentará conjugar la retirada de autobuses pesados con la inclusión de microbuses". "Intentaremos que pasen menos autobuses grandes por el Centro hasta que llegue el momento en el que no pase ninguno, pero insisto en que los ciudadanos deben tener el mejor servicio para acceder a esta zona de la ciudad", añadió.