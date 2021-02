Miles de vehículos marchan en Jaén tras la adjudicación a Córdoba de la base logística del Ejército

Miles de vehículos han participado en Jaén capital en la manifestación de este domingo contra el "ninguneo" de las administraciones, convocada por la plataforma ciudadana Jaén Merece Más, a raíz del "último episodio de ese maltrato durante décadas" con la designación de Córdoba como sede de una base logística del Ejército de Tierra, contemplada en el denominado plan Colce, proyecto al que aspiraba la ciudad.

Según la Subdelegación del Gobierno, han sido casi 2.600 los vehículos que han participado en la manifestación -2.300 turismos, 250 motos, 12 autobuses y cinco camiones-, lo que equivaldría a unos 4.500 asistentes, cifra que los convocantes elevan hasta los 5.000 vehículos y 20.000 personas, "si tomamos de media cuatro ocupantes por coche", que por medio de carteles y sonidos de claxon han querido expresar el "hartazgo por los continuos desprecios de los políticos", ha afirmado el portavoz de la citada plataforma, Juan Manuel Camacho.

"Todo ha quedado colapsado, y se trataba de un circuito de 30 kilómetros. De hecho, mucha gente ha ido por otras vías e incluso optaron por no salir. Familias enteras en los coches han clamado contra el abandono y maltrato histórico de las administraciones", ha destacado Camacho. Desde la plataforma se había pedido expresamente que no se exhibiera ningún tipo de signo ni de siglas políticas, al tiempo que se exigía a los partidos que "no patrimonializaran" esta manifestación.

La manifestación ha partido a las 11:30 desde el recinto ferial de la ciudad bajo el lema "Enamorados de Jaén, basta ya del ninguneo a nuestra tierra". En este sentido, los convocantes de la marcha han insistido en que "no se trata de buscar una confrontación con Córdoba sino que estamos en contra de la injerencia política".

Por eso motivo, la plataforma civil ha pedido que se investigue si se ha producido "prevaricación y tráfico de influencias en la designación de esa base". "Toda la ciudad estaba volcada e implicada con el proyecto Colce desde hace tiempo y lo teníamos todo para ganar", ha añadido su portavoz.

Asimismo, Camacho ha alertado del problema de la despoblación por la falta de recursos económicos y alternativas. "El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) prevé una pérdida de habitantes en la provincia, en torno a 100.000, como consecuencia de una falta de oportunidades". Además, "estamos hablando de una provincia con la tasa de paro más alta de España desde hace varios años".

Representación política e institucional

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha agradecido la respuesta de la ciudadanía "sumándose a unas reivindicaciones justas y necesarias". "Los jiennenses somos iguales en derechos que los de cualquier otra parte de España y, por tanto, queremos las mismas oportunidades que pueden tener otros territorios para que podamos seguir avanzando", ha explicado en un comunicado del Ayuntamiento.

Millán, que ha participado junto al resto de miembros del equipo de gobierno en la manifestación se ha mostrado confiado en que la respuesta generalizada de la provincia "llegue a toda España, desde Sevilla hasta Madrid", donde "se tome nota de qué ha pasado y se clarifique lo ocurrido".

"Este es el camino que debemos seguir y espero que con el apoyo de todos podamos conseguir las inversiones que necesitamos y una respuesta justa para nuestra provincia". El alcalde ha agradecido el despliegue de los cuerpos de Seguridad, en especial de la Policía Local, cuyos agentes "han realizado hoy un gran trabajo para garantizar la seguridad y la normalidad en la protesta y en el resto de la ciudad dentro de estas circunstancias excepcionales".

Por otro lado, el Partido Popular de Jaén se ha sumado a los miles de jiennenses que han mostrado "su hartazgo ante el ninguneo del Gobierno". El presidente provincial del PP, Juan Diego Requena Ruiz, ha señalado que tras esta jornada tan importante "seguro que habrá un antes y un después para Jaén". "Exigimos al Gobierno medidas que vertebren esta tierra y que generen empleo y riqueza", ha añadido.

La protesta, que estuvo precedida este sábado por una cacerolada "también histórica" desde los balcones, ha contado con diferentes adhesiones, entre ellas la del obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez, el Colegio de Farmacéuticos o las organizaciones agrarias COAG, UPA y Asaja. La plataforma está integrada por más de 150 colectivos sociales de Jaén.