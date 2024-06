Miguel Ángel Moreno, nota más alta de la Selectividad en Córdoba con un 14: "Todavía no me lo creo"

Las notas de Miguel Ángel Moreno Pareja son perfectas, tanto que ha sacado un 14 en Selectividad, la calificación más alta de los más de 4.700 alumnos que se han presentado a las pruebas en esta convocatoria en Córdoba. Todo un éxito del que el joven alumno del instituto Fidiana de la capital cordobesa ha confesado que aun no se cree. Moreno ha conocido su calificación en pleno viaje de estudios en Londres: "todavía no me lo creo porque estamos de viaje escolar en Londres", ha explicado a El Día.

La noticia, según ha expuesto, ha causado "mucho revuelo" entre los compañeros de viaje, al igual que entre sus familia "porque están contenta y muy orgullosos". Un orgullo que también se extiende al profesorado que se ha desplazado con su clase a la capital londinense estos días.

En mitad de Camden Town y tras recibir la felicitación de sus padres desde Córdoba vía telefónica, el joven se trasladará el próximo curso a Sevilla para cursar el doble grado de Física y Matemáticas porque en la Universidad de Córdoba es un grado que, según ha recordado, "no está disponible".

Miguel Ángel se ha preparado a lo largo de todo este curso a conciencia: "Realmente no quiero sonar a pretencioso, pero trabajando cada día poco y con constancia, segundo de Bachillerato no puede ser más duro que primero". Por eso, ha continuado, "no me ha costado para la Selectividad".

Además, otra de las medidas que ha llevado a cabo en los últimos meses ha sido estudiar las asignaturas teóricas como la de Historia de manera previa, mientras que en el caso de las materias prácticas, como la de Dibujo Técnico, las ha preparado cada día con "un poco de ejercicios para que la mente está acostumbrada a trabajar con problemas diversos".

Una vez que llegue a Córdoba tras este merecidísimo viaje a Londres con su clase, el joven ha indicado que lo quiere es "descansar y dedicarme a mis aficiones, que son el cine y la lectura". Unas aficiones que tendrá que compatibilizar durante estos meses de verano con los apuntes del carné de conducir, ya que quiere intentar sacárselo durante estas vacaciones.

Sofía Sierra, la segunda nota más alta con un 13,925

La segunda nota más alta de Selectividad en Córdoba, por su parte, ha sido la que ha obtenido Sofía Sierra, con un 13,925 de nota final. Sin duda, un éxito que ha alcanzado tras un año de entrega a los estudios de segundo de Bachillerato, que ha realizado en las instalaciones del colegio concertado El Carmen de la capital cordobesa.

Satisfecha con la nota obtenida, la joven lo tiene claro y va a estudiar el grado de Medicina en la Universidad de Córdoba (UCO) a partir del próximo mes de septiembre. Además, con esa calificación tiene su ingreso en la Facultad de Medicina y Enfermería del Campus Menéndez Pidal más que garantizado, a pesar de que esta titulación es la que presenta cada año la nota de corte más alta en Córdoba; por ejemplo, el año pasado fue de 13,322. El hecho de querer hacer Medicina se debe, según ha indicado a El Día, a que toda su familia está vinculada a la rama sanitaria.

Así las cosas, la joven ha reconocido que no se esperaba eso de tener una nota tan elevada; no en vano, ha sido la segunda clasificación más alta de la provincia, según los datos aportados por la Universidad de Córdoba (UCO). "Dudé en un examen, pero lo saqué al final bastante bien", ha anotado.

Durante las últimas semanas ha preparado a fondo la prueba de acceso a la Universidad, sobre todo, "en las asignaturas que necesitaban más preparación". Su técnica coincide en parte con la de Miguel Ángel Moreno, al "empezar primero con lo teórico y luego con lo práctico"

Este verano, según ha avanzado, espera "descansar" y quedar con sus amigas, antes de cambiar las aulas del colegio por las de la Universidad de Córdoba a partir del próximo mes de septiembre.