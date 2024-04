El fenómeno literario Mercedes Ron llena de jóvenes la Feria del Libro de Córdoba

La Feria del Libro se ha llenado de jóvenes este sábado para conocer a la escritora Mercedes Ron, que ha generado un fenómeno editorial en torno a sus sagas literarias. La caseta de presentaciones se ha quedado pequeña para las decenas de chicas que esperaban desde hacía horas la llegada de la autora.

Algunas habían llegado a las 07:00, como le ha confesado una joven en el turno de preguntas. Otras se han quedado haciendo cola en la caseta de firmas para asegurarse un encuentro cercano con la autora de la exitosa trilogía Culpables, que escribió cuando era adolescente. "Algunas de vosotras me empezasteis a leer cuando teníais 15 años y ahora buscáis otra cosa distinta", ha manifestado a su público sobre la evolución de su escritura a lo largo de los años.

Desde que comenzó a escribir, su objetivo vital ha sido "que la gente se enamore de la lectura" y, por la expectación que ha creado este sábado en la Feria del Libro, parece que Mercedes Ron lo ha conseguido.

"Tu hermana se muere", decía una chica a otra después de hacerse una foto con la exitosa autora al terminar la presentación. Mientras, decenas de adolescentes -y algún que otro padre o madre acompañándolas- salían a toda prisa de la caseta para ponerse en la larga cola que desde hacía rato se había formado en torno a la caseta de firmas, algo que pocos autores logran en la Feria del Libro de Córdoba.

Desde su aparición en la presentación, el público ha mostrado una gran emoción y expectación por Mercedes Ron, que, por otra parte, nada más comenzar ha mostrado una gran empatía.

La presentadora, Rosa Fernández, ha empezado la conversación hablando sobre la saga Bali, que la autora escribió a raíz de pasar la pandemia del covid-19 en una islita de Bali. Así, ha explicado que se fue para un mes a visitar a su hermana y se quedó cuatro. Allí vivió la "experiencia real de estar mas o menos en una isla desértica".

Esa estancia le ayudó "a ver la vida de una manera distinta". Entonces estaba escribiendo Dímelo, pero la historia de Bali fue creándose en su mente cuando estaba "en ese paraíso".

Mercedes Ron tiene diez libros publicados y si fuese por ella "sacaría un libro cada año", ha asegurado, pero se debe a su editorial y a su editora, con la que planifica cada obra. "No tiene nada que ver escribir por tu cuenta que cuando entras en una editorial; hay mucha presión, a mí me va fatal la presión, lo odio, pero lo voy sacando poco a poco", ha reconocido. Al respecto, ha añadido que "a lo mejor al principio", cuando tenía que hacerse un nombre, "tenía más presión", pero ahora ha aprendido que "forzarse a escribir no es buena idea".

Sobre si tiene una idea para un próximo libro, la escritora ha asegurado que "eso siempre" y, sobre todo, tiene muchas ganas de sacar un libro de fantasía, pero todavía no tiene claro "qué va a salir este año ni el que viene".