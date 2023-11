Medina Azahara se une a El Barrio y lanza 'El Sueño Eterno', primer sencillo de su nuevo disco

El nuevo disco de Medina Azahara, El Sueño Eterno, ya tiene su primer sencillo. El mítico grupo cordobés se ha unido a José Luis Figuereo, más conocido como El Barrio, para darle vida a una canción que lleva el mismo nombre del disco y que ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

Se trata de un álbum "100% Medina Azahara, donde las raíces, rock y flamenco, irán unidos de la mano; emociones y sentimientos que no dejarán indiferente a nadie", así lo han presentado al público a través de sus redes sociales, dejando un abreboca de lo que será esta nueva producción discográfica que estará disponible al completo el próximo 1 de diciembre y que ya se puede reservar online.

Mientras ese momento llega, ya se puede escuchar el primer single, que ha salido este 3 de noviembre con un vídeo en YouTube y un especial guiño a Córdoba y el skyline de la Mezquita-Catedral. "La música ha sido siempre el reflejo donde mi alma me ha llevado, con mis vivencias, mis sentimientos, mis desvaríos y mis desvelos. En este Sueño Eterno he tenido la gran suerte de vivir todo el proceso creativo, en parte de la composición, he grabado a mis compañeros que magistralmente interpretaron cada nota que dio sentido a esta maravillosa creación", ha expresado el tecladista, Manuel Ibáñez, que también funge como productor.

Ha sido un "largo camino" desde que nació la idea hasta que, por fin, llega a todos los fans, a quienes agradecen por el apoyo y a quienes el vocalista, Manuel Martínez, dedica este nuevo álbum: "este disco va dedicado a vosotros, a los que seguís a nuestro lado, a los que corréis a nuestro ritmo, a los que hacéis que sigamos corriendo. No os defraudaremos". El sentimiento lo comparte con el guitarrista, Paco Ventura, que ha expresado "mucha ilusión, trabajo y sobre todo mucha fe en este disco, que es parte de nuestra alma".

La nueva producción es definida por la propia banda como "una nueva etapa" y "otro comienzo" en sus carreras: "para nosotros es resurgir de nuevo como un ave Fénix de ese sueño eterno con toda nuestra alma". Es un ave Fénix, precisamente, la que corona la portada del disco 22 de la carrera del grupo, que no estrenaba nuevas producciones desde el año 2021, con Llegó el día, en el que interpretan los grandes éxitos del legendario grupo Triana.

Medina Azahara, que forma parte de los años dorados del rock andaluz, se reinventa a lo largo de los 24 temas inéditos que compone el doble disco y que respira la más pura esencia del grupo. El disco tiene un costo de 20,99 euros y está disponible para reservar en la web de la banda, Spotify, iTunes Store, Amazon Music y Qobuz.