Martina Ramos, la niña de Córdoba que encandila a Sebastián Yatra en 'La Voz Kids'

Martina Ramos ha cumplido un sueño que tenía desde hace años y eso que tan solo sopló diez velas en su último cumpleaños. La pequeña cordobesa de Arroyo del Moro ha conseguido pasar las audiciones a ciegas en La Voz Kids, programa de Atresmedia. Estaba nerviosa, pero eso no ha sido impedimento para interpretar de manera magistral el tema Easy on me, de la cantante británica Adele. Instantes antes de que terminase la canción y cuando parecía que se quedaba fuera del concurso, el coach Sebastián Yatra ha pulsado el botón sorprendiendo a la pequeña.

"Desde muy pequeña, cuando veía por televisión La Voz Kids, Martina me preguntaba si podría estar algún día sobre ese escenario", cuenta su madre, Toñi Carrillo. "A Martina le gusta mucho la música y canta desde que era una bebé", añade Toñí.

La ya talent intentó cumplir ese sueño en 2021, con tan solo ocho años, pero se quedó a las puertas de las audiciones a ciegas. Ahora ha cumplido dos sueños más, el de conocer a su ídolo musical, Pablo López, y el de cantar con él. El artista malagueño no ha podido resistirse a ese dueto con Martina cuando ha reconocido que quería irse con él si hubiera formado parte de los coachs. Fue después de que Rosario le preguntara a la pequeña a qué coach quería elegir. “Si fuese el año pasado me iría con Pablo López”, le ha contestado ella. El dueto tan esperado por Martina se ha hecho realidad con el tema El Patio.

"Le gusta mucho cantar, sobre todo, pop; y desde pequeñita quería que la apuntara a clases de música, quería aprender a tocar el piano y que su maestro fuera Pablo López. Eso fue después de que con cuatro años y medio empezara a aprender zumba; me decía 'tú me quitas de zumba y me apuntas a piano'", insiste la madre de Martina. "Ahora toca también la guitarra clásica", añade.

Además de la música de su ídolo malagueño, a la pequeña le gusta la de muchos otros artistas como Alejandro Sanz, Aitana, Ed Sheeran, Pablo Alborán, Día Lipa, ...."Y también la de todos los coachs del programa", apunta la propia ya talent de La Voz Kids. "Martina tiene solo 10 años, toca el piano y la guitarra y no ha dado clases de canto, es algo que lleva dentro", insiste su madre.