Marcos Cao, de La Sonrisa de Julia, abrirá con un concierto el curso en la Universidad de Córdoba

El próximo 29 de septiembre a las 20:30 tendrá lugar en el quiosco de la música del Paseo de la Victoria el Concierto Alternativo de Apertura de Curso Académico 2022/2023 de la Universidad de Córdoba. Este concierto, organizado por el Aula de Rock y Cultura Underground de la UCO en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba a través de la Delegación de Juventud, contará con la actuación de Marcos Cao, compositor y vocalista del grupo La Sonrisa de Julia y que en 2016 inició su carrera en solitario. Desde entonces, Marcos no ha parado, ya sea escribiendo y produciendo para diferentes artistas o para sus propios proyectos. Como resultado de toda esa vorágine musical ha nacido su segundo disco en solitario, Mañana mejor, un trabajo producido junto al talentoso y carismático Carlos Ares que acaba de ver la luz. Además, en 2015 y de la mano de Raúl Delgado (batería de La Sonrisa de Julia), crea Billy Boom Band, un exitoso proyecto de pop-rock para todos los públicos que cuenta ya con cinco álbumes de estudio y con el que no solo han recorrido España, sino también conquistado China. La capacidad creadora de Marcos Cao no tiene límites, las canciones más personales de Cao conviven en perfecta armonía con el rock infantil de Billy Boom Band y el britpop de la Sonrisa de Julia. Tres proyectos y tres facetas que el artista compagina y que revelan la versatilidad de un creador con muchas historias que contar todavía.