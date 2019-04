Lorite asegura que cuando el PSOE gobierna "se genera paro y falta de oportunidades laborales"

El candidato popular número 1 al Congreso de los Diputados, Andrés Lorite, ha manifestado que el PP es el partido del empleo, de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas (pymes), y “vamos a seguir apoyándolos”.

Según Lorite, somos el partido del empleo y lo hemos demostrado cada vez que hemos gobernado. “El saldo siempre ha sido positivo, cuando gobierna el PP se han creado empresas y puestos de trabajo, y la ecuación es la inversa cuando gobierna el PSOE: se genera paro y falta de oportunidades laborales”.

El candidato popular ha desarrollado medidas de apoyo a pymes, emprendedores y autónomos que forman parte del programa electoral del Pablo Casado en una doble dirección. Así, ha explicado que por un lado, "impulsamos una reducción impositiva de la carga fiscal que soportan los empresarios y emprendedores".

“Lo que no es tolerable son los anuncios del Gobierno de Pedro Sánchez de una subida de impuestos al diésel y subida de impuestos tecnológicos, algo que fomenta la parálisis en el marco económico y que afecta a muchos de estas pymes”, ha señalado y ha añadido “el PP no subirá impuestos al diésel y no impondrá nuevos impuestos en el plano tecnológico”.

Por otro lado, ha continuado, "vamos a reducir la carga burocrática que soporta un nuevo emprendedor que quiere montar su negocio.

“En la agenda de reformas que ha propuesto Pablo Casado vamos a poner en marcha una autopista administrativa que nos lleve a poder crear una empresa en cinco días, homologada con el resto de países de la UE que ya lo tienen en marcha como es el caso de Francia, eliminado burocracia y estableciendo una ventanilla única para tramites, una plataforma web y medidas para amparar la creación del autoempleo”, ha subrayado.