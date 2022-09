Lácteos Covap lanza Smilke Protein, un nuevo batido con 22 gramos de proteínas sin azúcares añadidos

Lácteos COVAP lanza al mercado Smilke Protein, un nuevo batido con 22 gramos de proteínas que no contiene azúcares añadidos, grasas, gluten ni lactosa. Este batido proteico presenta una textura cremosa y uniforme y cuenta con dos variedades de sabores: chocolate y vainilla.

Entre la destacada combinación de proteínas lácteas que componen la elaboración de Smilke Protein se encuentran nueve aminoácidos esenciales, que son aquellos que solo se pueden obtener a través de la dieta y destacan por estimular la síntesis proteica y favorecer la recuperación tras el ejercicio. También cuenta con 3,9 gramos de BCAA (aminoácidos de cadena ramificada).

En un formato de 250 mililitros, Smilke Protein es un nuevo concepto de la gama Smilke de Lácteos COVAP, productos on the go, listos para llevar y consumir, que se suma a las bebidas de café lanzadas en 2020. Se trata de un surtido de batidos inspirado en el ritmo de vida actual con el que la Cooperativa del Valle de los Pedroches se propone democratizar el consumo de proteínas de calidad ofreciendo opciones saludables con el fin de adecuarse a las necesidades del consumidor.

Beneficios para la salud

Con un diseño ergonómico y cómodo para llevar donde se quiera y en un envase PET reciclable, Smilke Protein aporta múltiples beneficios para la salud. Su alto contenido en proteínas permite aumentar la masa muscular y el mantenimiento de los huesos en condiciones normales.

Además, Smilke Protein es fuente de vitaminas A, D, B6 y Zinc, que ayudan a las defensas del organismo y contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Además, la vitamina B6 disminuye el cansancio y la fatiga, y el Zinc protege las células frente al daño y estrés oxidativo.

Se trata de un producto ideado para cubrir las necesidades que surgen en cada ocasión de consumo y aportar energía, ya sea de camino al trabajo, a media mañana, como postre o después del ejercicio físico.

Respuestas al consumidor actual

Según el trabajo Global consumer trends in the protein market de Food Ingredients Europe apoyándose en una encuesta elaborada en 26 países, el consumidor actual cuida más que nunca de su alimentación tras la situación sanitaria vivida y busca activamente ingredientes que le ayuden a mejorar su salud.

Siguiendo con las conclusiones de este informe, existe una creciente confianza en los alimentos proteicos como fuente de bienestar y ya no es solo un hábito relacionado con la práctica deportiva. Los motivos que originan el consumo de proteínas en el consumidor son salud y bienestar (57%), permanecer activo con la edad (40%), mejorar los niveles de energía (39%) y la pérdida de peso (30%).

Modelo agroalimentario sostenible

Lácteos COVAP elabora la gama Smilke de productos on the go manteniendo su esencia a partir de la elaboración de la mejor leche obtenida en sus granjas familiares. El modelo agroalimentario sostenible de COVAP abarca todos los eslabones de la cadena de valor: desde la agricultura y el control del bienestar, alimentación y cuidados de los animales, hasta el proceso de recogida diaria, transformación y comercialización. De esta forma, controlando toda la trazabilidad del proceso, COVAP puede ofrecer al consumidor un producto de la máxima calidad y frescura, seguro y a precio competitivo, generando riqueza en la economía local.

COVAP lleva años comprometida con la creación de sistemas de producción ganadera y fabricación de productos más sostenibles y eficientes. Esta apuesta es hoy una realidad gracias al modelo de trazabilidad sostenible 360 grados, que tiene como objetivo principal ofrecer alimentos seguros, sostenibles, de la máxima calidad y a precios competitivos generando riqueza en la economía local. Y es que COVAP cumple con los más altos estándares de seguridad y calidad alimentaria para poder ofrecer las mejores soluciones, como los certificados IFS Food y Bienestar Animal de AENOR, que evalúa las buenas prácticas ganaderas de alimentación, alojamiento, estado de salud y comportamiento en granjas de vacuno de leche de COVAP.

Un modelo que genera de forma directa e indirecta más de 10.000 empleos, fomentando el desarrollo rural sostenible y la fijación de la población en el territorio. Además, los socios de la Cooperativa son a la vez propietarios, proveedores de ganado y clientes de insumos, lo que garantiza un precio razonable y un uso responsable de los recursos naturales.

Sobre COVAP

El Grupo COVAP, integrado por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, Lactiber, Làctia y Naturleite, ha alcanzado en 2021 una facturación de 690,8 millones de euros, un 10% más que en 2020. A lo largo del año, el grupo ha registrado unas ventas en volumen de 1.260 millones de kilos, un 5% más que en el ejercicio anterior.

Por su parte, la Cooperativa Ganadera del Valle de Los Pedroches (COVAP), matriz del grupo, ha elevado la cifra de ventas en 2021 a 530,3 millones de euros, más de un 10% más; mientras que sus exportaciones han evolucionado hasta los 23,6 millones de euros. Con una plantilla media de 894 personas, COVAP ha abordado inversiones en 2021 por un importe total de 17 millones de euros.