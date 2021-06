Kutxabank vuelve a ser el banco con mejor desempeño de España según ‘The Banker’

Kutxabank, grupo financiero al que pertenece Cajasur, se ha vuelto a situar en el primer lugar por desempeño de los bancos del sistema español que ha analizado la prestigiosa revista británica The Banker en su informe anual Top 1000 World Banks. Concretamente, el Banco ha encabezado el ranking de solvencia y el de apalancamiento, dos de las ocho variables que analiza el estudio, y ha destacado como la segunda mejor entidad en los indicadores de rentabilidad y calidad de riesgos. Como conclusión, Kuxtabank ha liderado recuperación de los bancos en España, logrando un total de 5,41 puntos sobre 10, la valoración más alta del sistema.

El estudio de The Banker califica y clasifica a los bancos en ocho categorías de desempeño clave -crecimiento, rentabilidad, eficiencia operativa, calidad de activos, retorno del riesgo, liquidez, solvencia y apalancamiento-, combinando hasta 17 indicadores diferentes, que dan lugar a una clasificación general de los bancos con mejor desempeño.

El Top 1000 World Banks es uno de los principales rankings que publica The Banker. Considerada la revista bancaria más prestigiosa del mundo, es propiedad de The Financial Times Ltd., y sigue la actualidad financiera desde un punto de vista global, a través de artículos de opinión, perfiles y entrevistas a las principales figuras bancarias y financieras.

Este reconocimiento de la revista The Banker se une a las valoraciones realizadas por reguladores, supervisores y organismos de resolución, como el liderazgo en solvencia del ejercicio anual de transparencia de la Autoridad Bancaria, o la consideración de Kutxabank como la entidad con menor requerimiento MREL y la sexta entidad europea con menor requerimiento de capital en la evaluación SREP.