La Junta critica que la inversión en Córdoba de los PGE baja "un 25%" y no busca un cambio de modelo productivo

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, ha criticado este jueves que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 conlleva, en cuanto a las inversiones previstas en Córdoba, cifradas en 141,2 millones de euros, una reducción de "un 25%", respecto a las recogidas en los PGE del año en curso.

Repullo ha señalado que, "si eso ya es muy llamativo, es mucho más llamativo que esos presupuestos no vayan dirigidos, en ningún caso, en ninguna de las partidas, a cuestiones que puedan cambiar nuestro sistema productivo o nuestra forma de gestionar los diferentes sectores estratégicos de nuestra provincia".

Así, a juicio de Repullo, "llama muchísimo la atención, sobre todo en un momento en el que se está haciendo, por parte de la Junta, e incluso por el Ayuntamiento de Córdoba", una apuesta clara por proyectos "tan singulares y tan significativos como la Base Logística del Ejército de Tierra, el que no existan" en los PGE "proyectos que vayan a complementar las líneas de actuación que está llevando la Junta en la provincia de Córdoba", en los ámbitos de "la industria", también con "nuevas fórmulas de turismo" y en "nuevas fórmulas de sectores productivos, para que no nos pase lo que desgraciadamente nos ha podido pasar durante esta pandemia, que al estar volcados en determinados sectores, pues, a la hora en que nos fallan, tenemos un problema grave".

Además de eso, el delegado de la Junta echa en falta el "que siga sin haber una apuesta clara, por parte del Estado, por las infraestructuras hidráulicas, sobre todo por la parte de corresponde a regadíos", ya que "no sabemos nada y no esperamos nada, pese a anuncios que se han hecho por parte del Gobierno, sobre la ampliación de los regadíos de Genil-Cabra, que tan importantes son para la provincia".

"No olvidemos -ha argumentado- que en la provincia de Córdoba, en relación a la cuenca del Guadalquivir, somos los que menos capacidad tenemos para regadío, en comparación con Jaén, Sevilla y Cádiz", y ello se debe a "no tenemos esas infraestructuras, porque se que dejaron a medias y el Gobierno" hace anuncios al respecto, pero lo cierto es que "no lo vemos reflejado en los presupuestos".

Por último, Repullo ha dicho que también echa "en falta algo que repetimos con toda la intensidad del mundo: las infraestructuras eléctricas", pues, "una vez más, el Gobierno de España lastra a nuestra provincia con esa falta infraestructuras eléctricas, que ya hemos explicado lo que supone, tanto por la imposibilidad de que vengan empresas a nuestra provincia, porque no tenemos capacidad para que se puedan instalar, como para desarrollar plantas fotovoltaicas o proyectos de energías renovables en nuestra provincia con la alta capacidad que tenemos para poder implementar ese tipo de energía".