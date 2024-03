La Junta impulsará un diálogo entre los municipios y el sector sobre la tasa turística

No habrá tasa turística en Andalucía si el sector se opone. El Gobierno andaluz ha asegurado este martes que no se apostará por la imposición del gravamen si va "en contra del sector", ya que esta medida no puede suponer nunca "un enfrentamiento", pero considera que hay "un campo importante para poder trabajar, avanzar y llegar a algún acuerdo". Así lo ha asegurado el portavoz del Gobierno de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, en un día en el que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se ha reunido en Sevilla con Turismo para abordar el tema, que genera gran inquietud entre alcaldes, hosteleros, hoteleros y comerciantes.

En la misma línea, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha declarado también que ella "no está en contra" de la posibilidad de implantar la tasa turística, pero ha apostillado que, de ponerse en marcha, debería hacerse "siempre de la mano del sector". Lo mismo había dicho ya el presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, José María Bellido, antes de la reunión, cuando ha emplazado a consultar también con el sector, porque "las cosas no se pueden hacer nunca de espaldas a nadie, ni sin diálogo, ni sin participación". Así, todo indica a que será la vía del diálogo la que se imponga.

¿Pero qué opina el sector? En el debate hay discrepancias. Por un lado, la patronal del sector de la hostelería y turismo en Córdoba, Hostecor, se había mostrado ya en contra de aplicar una tasa, pues creen que afectaría a las pernoctaciones en una ciudad como la capital cordobesa, que se considera "de paso". Por otro lado, el comercio ya ha dicho que está a favor. En esta línea, la patronal Comercio Córdoba ha apuntado que "existen muchos mitos con relación a la tasa turística que hay que desmontar, entre ellos el de que nos haría menos competitivos con respecto a otros destinos que no la tengan implantada", indican.

Para los comerciantes andaluces y cordobeses, "solo hay que aplicar el sentido común para darse cuenta de que la existencia o no de tasa turística no es un factor determinante para los turistas o los visitantes a la hora de elegir su destino". De este modo, los comerciantes andaluces han afirmado que "la tasa turística en sí no es un problema" y que la cuestión es concretar cómo se aplica, ya que consideran que habría que estudiar fórmulas para que, por ejemplo, no la pagasen únicamente quien se aloja en establecimientos hoteleros.

Todas esas preguntas son las que deben surgir del diálogo que se ponga en marcha entre la administración, la FAMP y el sector hotelero y hostelero andaluz. Carolina España ha expuesto que ella, como responsable de Hacienda de la comunidad autónoma andaluza, "siempre" ha dicho, y así se lo ha trasladado a sus "compañeros en general" del Consejo de Gobierno, y al consejero de Turismo, Arturo Bernal, "en particular", que esta tasa "deberíamos implantarla o, por lo menos, regular" el "marco adecuado" desde la Junta de Andalucía "para que luego cada Ayuntamiento decida si la implanta o no".

En ese sentido, la consejera ha querido dejar claro que desde la Junta lo que harían al respecto de la tasa turística sería "establecer el marco adecuado", y a ella le parece "oportuno que se trabaje de la mano del sector", algo que ve "posible", al igual que "llegar a algún acuerdo" al respecto, teniendo "claro" que "algunos" ayuntamientos "quieren implantar la tasa turística", según ha abundado. En el caso del de Córdoba, José María Bellido ya ha aclarado varias veces que no se lo plantea en el corto plazo, aunque nunca lo ha descartado del todo.

Ramón Fernández-Pacheco ha saludado que vaya a haber "un proceso de diálogo a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) con el sector" en el que la Junta de Andalucía "va a ser proactiva a la hora de dar su opinión, en busca de un acuerdo en torno a esa figura". En todo caso, ha advertido de que la tasa turística "no va a suponer nunca un enfrentamiento entre municipios andaluces, o entre municipios andaluces con el sector de la hostelería y el turismo, o todo ello en contra de la Junta".

Un nuevo modelo de financiación

"Eso no lo vamos a permitir nunca", ha sentenciado el portavoz del Gobierno andaluz, quien tras ello ha aludido al "debate" que, en su opinión, "subyace detrás de la tasa turística", y es el de "cómo se financian los ayuntamientos" andaluces, y si éstos "están bien financiados para hacer frente a las responsabilidades que hoy tienen, muchas de las cuales vienen derivadas por un exceso de turistificación".

En esa línea, ha defendido que "es muy importante abordar en España un nuevo modelo de financiación autonómica" al igual que "no lo es menos avanzar en un nuevo modelo de financiación local", y ha sostenido que "esa descentralización competencial que hoy en día tenemos en España tiene que ir necesariamente acompasada de un nuevo modelo de financiación" que "podrá contemplar nuevas figuras tributarias como puede ser la tasa turística, y a lo mejor una revisión de los tributos que reciben, o la participación en los tributos del Estado y otras muchas cosas", ha agregado el portavoz del Gobierno andaluz antes de lamentar que, "desgraciadamente, hoy no tenemos ese diálogo" para abordar esas reformas.

Comercio Andalucía cree que hay otros factores -en referencia a la tasa turística- muchísimo más importantes que sí son los que determinan el atractivo de un destino turístico y que están relacionados con la oferta de infraestructuras y servicios, la valoración de otros turistas o los atractivos culturales, naturales, patrimoniales o gastronómicos con los que cuenta. Por este motivo, los comerciantes cordobeses creen que la tasa turística "debe tener un destino finalista", como el refuerzo, por ejemplo, de servicios públicos como la limpieza o la seguridad que sufren de forma especial el incremento de la población de los destinos turísticos en temporada alta.