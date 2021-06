La Junta refuerza la colaboración de las escuelas de Formación del SAE de Córdoba con empresarios de joyería y del mueble

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha firmado en Córdoba este martes protocolos de colaboración con el presidente de la Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de la Provincia de Córdoba (Uniema), Enrique Fernández, y con la presidenta de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros San Eloy de Córdoba, Milagrosa Gómez.

El objetivo de ambos acuerdos es aumentar las actuaciones conjuntas de estas agrupaciones empresariales con las escuelas de Formación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de ambos sectores en la provincia, que además están calificadas como centros de Referencia Nacional.

La consejera ha agradecido a dichas asociaciones empresariales su apoyo y colaboración con los centros de formación y ha subrayado "el esfuerzo de todos los empresarios y autónomos de la madera y la joyería, su altura de miras y su visión innovadora, ya que si Córdoba es la única provincia andaluza que tiene dos escuelas de Formación del SAE, que son centros de Referencia Nacional, se debe en un altísimo porcentaje" al "esfuerzo" y la "capacidad emprendedora" de estos sectores empresariales.

De hecho, Rocío Blanco ha recordado que ambas actividades económicas son "fundamentales" para la economía provincial, con casi 800 empresas y más de 3.400 trabajadores, en el caso de la madera y el mueble, y con 1.200 empresas y cerca de 15.000 empleos, entre directos e indirectos, en el ámbito de la joyería.

Por eso, ha considerado muy importante que la Escuela de la Madera de Encinas Reales y la Escuela de Joyería de Córdoba continúen colaborando estrechamente con los empresarios, para "afrontar con éxito los próximos retos" que deben "superar, como por ejemplo la progresiva digitalización que impone la nueva situación económica, la necesidad de aumentar las exportaciones o los avances en I+D".

La consejera también ha considerado muy importante aprovechar la calificación de ambas escuelas como Centro de Referencia Nacional (CRN) para relanzar a las empresas de ambos sectores. "La madera y el mueble y la joyería cordobesa no son simples colaboradoras de las escuelas, consideramos que son parte de ellas, y la situación que han alcanzado ambos centros, al ser calificados como centros de Referencia Nacional, debe obligatoriamente reforzar vuestro propio liderazgo regional y nacional".

Uniema

El presidente de Uniema, Enrique Fernández, por su parte, ha señalado que la firma del protocolo les "dotará de un marco de colaboración que permitirá que desde Uniema y el CRN de Encinas Reales generemos interesantes sinergias para el sector".

"Nosotros -ha proseguido- aportaremos el know how de nuestras empresas, sus inquietudes y necesidades, los problemas reales que se suscitan en las mismas, etcétera, y estas cuestiones podrán ser analizados desde el CRN, que podrá diseñar e impartir las acciones formativas que cubran las demandas del sector, que van variando fruto de los cambios tecnológicos que se van produciendo y de las demandas de los consumidores en cuanto a sostenibilidad, no quedándonos solo con la formación, sino también promoviendo la transferencia de conocimiento".

Por último, Enrique Fernández ha indicado que una de las primeras cuestiones que pondrán sobre la mesa es que desde Uniema se ha detectado que hay escasez de personal cualificado que sepa trabajar la madera, y desde la Escuela, en colaboración con Uniema y los sindicatos, "podremos abordar como cubrir esta carencia y elaborar un plan para dar solución a este problema en un período razonable, y junto a ello deberemos avanzar en la programación de acciones formativas dirigidas a trabajadores que posibilite el desarrollo de contratos de formación por parte de las empresas, cuestión que también plantearemos".

Joyeros

Por su parte, la presidenta de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros San Eloy, Milagrosa Gómez, ha indicado que el protocolo suscrito este martes formaliza "una fluida relación de colaboración que venimos manteniendo desde hace años y que ya se reconoció en diciembre de 2017", con la firma del 'Compromiso por la Joyería, Patrimonio de Córdoba'.

"En el marco de actuación de este protocolo -ha añadido- plantearemos las necesidades y demandas del sector en cuanto a formación, que, entre otras cuestiones, pasan por la recuperación de oficios tradicionales, el acceso a los contratos de formación y el avance en la transformación digital de nuestras empresas y, sin lugar a dudas, encontraremos colaboración y respuestas a las mismas".

Protocolos

El protocolo firmado con Uniema recoge la realización de distintos estudios para detectar las cualificaciones profesionales que demanda el sector de la madera y el mueble, así como las necesidades de formación permanente para mejorar la calidad en el empleo.

También se prevén acciones de apoyo y acompañamiento a la formación, la transferencia de métodos innovadores formativos, y el intercambio de buenas prácticas o la organización conjunta de jornadas, seminarios o mesas redondas para detectar las demandas de cualificación profesional, e igualmente se incluye la apuesta por la creación de la Cátedra de la Madera, en colaboración con la Universidad.

Por su parte, el protocolo firmado con la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy también fija la colaboración para detectar nuevas necesidades formativas que demande el sector, así como las de formación permanente de los trabajadores en activo.

Junto a ello, están previstas acciones de apoyo y acompañamiento a la formación a través de prácticas profesionales y la consolidación de la formación dual, el intercambio de ideas y buenas prácticas, la transferencia de técnicas en I+D, y la organización de jornadas para analizar las demandas de cualificación profesional. El protocolo incluye también el impulso a la Cátedra de Joyería, que inició su andadura en 2019, y la coordinación de la Escuela y la Asociación para el desarrollo de la Indicación Geográfica de la Joyería y Orfebrería cordobesa.

Actividad formativa

Las escuelas de formación del SAE de Córdoba están ya afrontando la nueva programación 2021-22, partiendo de niveles de inserción laboral de sus alumnos del 70 por ciento en la anterior programación. En el caso de la Escuela de la Madera, está previsto desarrollar 23 acciones formativas (18 en Encinas Reales y cinco en Villa del Río) en 13 especialidades, con la previsión de alcanzar 345 alumnos participantes.

Por su parte, la Escuela de Joyería ya ha iniciado algunas de las acciones formativas de la nueva programación, como los itinerarios de fabricación artesanal y el de fabricación industrial de artículos de platería, además de una acción formativa de sistemas para modelado 3D y prototipado, actuaciones que forman parte de una programación global de once acciones formativas, que está previsto que lleguen a 165 alumnos.